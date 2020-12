Coronavirus, più nuovi contagiati e più morti. Scuola, da 7 gennaio I ciclo in presenza 100%, superiori al 75%

Nelle ultime 24 ore in Italia si è registrato un incremento di 23.225 (20.709 ieri) casi, e 993 (684 ieri) decessi provocati dal Covid-19. Con i morti di oggi, sale a 58.038 il numero complessivo delle vittime. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute Iss. Oggi sono stati registrati 226.729 tamponi, ieri 207.143. Cala di 1248 unità il numero degli attuali positivi – oggi sono 759.982 -, ed aumenta di 23.474 unità il numero delle persone che sono guarite dopo aver contratto l’infezione. In calo le terapie intensive (-19) e i ricoveri nei reparti Covid (-682). I casi totali da inizio pandemia salgono a 1.664.829.

La Lombardia si conferma come la regione più colpita, con 3.751 nuovi contagi. Seguono il Veneto (+3.581), la Campania (+2.295) e il Piemonte (+2.230). Solo Valle d’Aosta e Molise segnano aumenti di casi a due cifre (rispettivamente 42 e 53). Sopra i mille nuovi casi Emilia Romagna (1.766), Lazio (1.769), Puglia (1.602) e Sicilia (1.294). Le altre regioni vedono aumenti a tre cifre. È la provincia di Roma a registrare oggi il maggior aumento di casi con 1.636 nuove infenzioni in 24 ore. Seguono le province di Milano (+1.311), Torino (+1.214), Napoli (+1.188).

Intanto, si apprende che dal 7 gennaio gli alunni del primo ciclo andranno a scuola in presenza al 100%, quelli degli istituti superiori al 75%. La bozza di Dpcm infatti sarebbe stata modificata, per quanto riguarda il rientro in classe, dopo la sollecitazione della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. La modifica è stata comunicata nel pomeriggio anche a Regioni ed Enti locali a cui è stato presentato un protocollo di lavoro per risolvere le criticità legate a trasporto e tracciamento.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 772 nuovi contagi (il 7,74 per cento dei 9.970 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 34 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono ulteriori 18 decessi pregressi inseriti oggi a sistema. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 32.970, di cui: 7.696 a Trieste, 14.437 a Udine, 6.353 a Pordenone e 4.088 a Gorizia, alle quali si aggiungono 396 persone da fuori regione.

I casi attuali di infezione risultano essere 15.297. Sono 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e calano a 629 (-23 da ieri) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 941, con la seguente suddivisione territoriale: 321 a Trieste, 375 a Udine, 195 a Pordenone e 50 a Gorizia. I totalmente guariti sono 16.732, i clinicamente guariti 414 e le persone in isolamento 14.195.

LIGURIA

In Liguria si sono registrati 422 nuovi casi di Coronavirus e altri 26 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, precisando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.957. Le vittime avevano un età compresa tra i 57 e i 95 anni. Al momento in tutto il territorio ligure sono 1.034 le persone ricoverate in ospedale, 31 meno di ieri, di cui 102 in terapia intensiva, mentre sono 11.497 quelle positive, 546 meno di ieri, e 9.517 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

ABRUZZO

In Abruzzo, con la regione che attende di sapere se dal ministero arriverà il passaggio da zona rossa a zona arancione, sono 395 i nuovi positivi su 4400 tamponi e 4 i morti nel bollettino ufficiale della Regione. In particolare sono complessivamente 29196 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 395 nuovi casi di età compresa tra 1 e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 76, di cui 28 in provincia dell’Aquila, 15 in provincia di Pescara, 20 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 940, di età compresa tra 59 e 92 anni, 10 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione. Nel dato odierno sono compresi 2 casi risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 10428 guariti (+538 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo sono 17828 (-156 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 424370 test (+4400 rispetto a ieri). 719 pazienti (+16 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 76 (+2 rispetto a ieri – si registrano 8 nuovi ricoveri, 2 dimissioni e 4 decessi) in terapia intensiva, mentre gli altri 17033 (-174 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

CAMPANIA

In Campania sale la curva dei positivi da Covid-19. Nella giornata di ieri sono stati 2.295 i casi di positività, di cui 2.141 asintomatici e 154 sintomatici. Sono 54 i decessi registrati (28 deceduti nelle ultime 48 ore e 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri). I guariti sono 2.162. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 160.569 e i guariti complessivi 56.177 e i deceduti 1.818. I tamponi processati in totale 1.639.868 di cui 24.709 eseguiti nelle ultime 24 ore. In base al report dei posti letto su base regionale, ci sono 656 posti di terapia intensiva disponibili, di cui 162 occupati; per la degenza, tra posti letto Covid e offerta privata, sono disponibili 3.160, mentre sono 2.041 quelli occupati.

