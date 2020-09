Coronavirus, risalgono in contagi in Italia. Speranza: a fine anno, i primi vaccini

Risalgono in contagi in Italia. Sono 1.326 i nuovi casi di persone positive al SARS-CoV-2, nelle ultime 24 ore (ieri 978) il cui totale è salito a 271.515. E’ quanto riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell`Istituto Superiore di Sanità. I morti sono 6, sempre in 24 ore, portando il totale a 35.497. Ci sono poi 1.437 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 109 sono in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), mentre 26.271 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente gli attualmente positivi in Italia 27.817 persone (ieri 26.754). Oggi sono stati effettuati 102.959 tamponi (ieri 81.050).

La Lombardia, con 237 casi, è la regione con il maggior incremento rispetto a ieri. Il Molise oggi è free covid. Due casi in più per Valle d’Aosta e Basilicata. La Regione Calabria fa sapere che dei 32 nuovi casi positivi rilevati oggi, 27 sono migranti, mentre la Regione Sicilia comunica che degli 83 nuovi casi positivi rilevati oggi, 26 sono migranti (n.16 centro accoglienza Agrigento, n.1 Trapani, n. 9 Lampedusa). Intanto, il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell’informativa in Senato ha annunciato che “se confermata la sicurezza, le prime dosi del vaccino Astrazeneca saranno disponibili entro la fine del 2020”.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 237 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 37 debolmente positivi e 10 a seguito di test sierologico, e 2 i morti (totale complessivo 16.869) riscontrati nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Regione nel suo bollettino quotidiano. I tamponi effettuati sono 17.082 per un rapporto con i positivi riscontrati pari all’1,38%. In terapia intensiva ci sono attualmente 22 persone (+1), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 220 (+8). I guariti/dimessi sono arrivati a quota 76.407 (+39), di cui 1.319 dimessi e 75.088 guariti.

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta 2 nuovi casi (1.243 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 146. I nuovi tamponi sono 152, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 25.209

PIEMONTE

Sessantasei nuovi casi di Coronavirus in Piemonte, di cui 54 asintomatici e un decesso. Sono i numeri del bollettino quotidiano sul Covid-19 diramato dall’Unità di crisi regionale, che ha registrato inoltre 12 guariti in più rispetto a ieri. In calo i ricoveri ospedalieri, due in meno rispetto a ieri e in tutto 90, di cui 7 in terapia intensiva, numero invariato rispetto al giorno precedente. Mentre 1.424 sono i piemontesi in isolamento domiciliare.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 394 (11 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 11 sono ricoverati in altri reparti. È stato registrato un nuovo decesso (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 20 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.806: 1.481 a Trieste, 1.203 a Udine, 840 a Pordenone e 270 a Gorizia, alle quali si aggiungono 12 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.063, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 373. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

TRENTINO

In Trentino Trento 33 nuovi casi (5.132 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 405. I nuovi tamponi sono 803, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 188.091.

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.048 tamponi. Sono stati registrati 10 nuovi casi positivi. Resta invariato il numero di pazienti, ovvero 6 nei normali reparti ospedalieri e 2 in reparti di terapia. Sono invece 1.450 le persone in isolamento domiciliare (delle quali 201 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

VENETO

Sono 23.189 in totale, 163 in più rispetto a ieri, i nuovi casi di contagio in Veneto. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia. Sono 7.618 le persone in isolamento, 465 in più rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 2.556, pari al 33,5 per cento. I ricoverati in ospedale sono 152 (+2), nelle terapie intensive sono 13 (invariati) di cui 9 positivi. I deceduti sono 2.123. “I vacanzieri hanno fatto impennare la curva contagi – ha commentato Zaia – soprattutto da Sardegna, Malta e Croazia, poi dalla Spagna. Stiamo inoltre facendo uno screening importante per la scuola, con 32 mila insegnanti testati, prima con la ‘saponetta’ e in caso di positività con i test molecolari, che danno il risultato preciso”. Zaia ha anche detto che sono 7618 le persone in isolamento domiciliare, 465 più di quelli di ieri. Di questi solo 117 risultano sintomatici, l’1,53 per cento. Positivi risultano 2556 (circa il 33% degli isolati), il 4,58% dei quali sintomatici. Sono saliti a 8 i poliziotti positivi che prestano servizio nella questura di Venezia. Lo rileva Fsp, il sindacato di polizia della città lagunare, sottolineando che “anche oggi si contano almeno altri 3 positivi al Covid 19 in questura che vanno ad aggiungersi ai già 5 positivi di ieri l’altro”, Le positività probabilmente sono state causate da un incontro legato a una cena di ufficio.

EMILIA ROMAGNA

Sono 107 i positivi in più rispetto a ieri in Emilia Romagna, di cui 58 asintomatici, su oltre 11.600 tamponi effettuati. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 3.103 (42 in più di quelli registrati ieri). Non si registra nessun decesso in tutta la Regione. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.989 (+43 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva sono 10 (+1) mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 104 (-2). I casi positivi, da inizio epidemia, sono 32.128.

LIGURIA

Sono 47 i nuovi casi individuati in Liguria nelle ultime 24 ore. Nessun paziente è deceduto. In particolare, a Imperia i casi individuati sono due: un contatto di un caso precedente e un caso emerso grazie all’attività di screening. Un caso è stato trovato anche a Savona e si tratta di un contatto diretto di un paziente. Il totale di positivi da inizio pandemia sale così a 11.017. Sono stati 2.678 i tamponi effettuati, 241.801 da inizio emergenza. Diminuiscono i pazienti ricoverati in ospedale: sono 42, ovvero due in meno di ieri. Sono invece 6 (uno in più di ieri, ndr) i ricoveri in terapia intensiva. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore: restano 1571 le vittime da inizio emergenza.

TOSCANA

In Toscana sono 11.967 i casi di positività al Coronavirus, 69 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 52 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 69 casi odierni è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 25% tra 26 e 40 anni, il 31% tra 41 e 65 anni, il 22% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 76% è risultato asintomatico, il 11% pauci-sintomatico. Delle 69 positività odierne, 8 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (1 Spagna). 2 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (1 Sardegna, 1 Emilia Romagna). 3 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l`ordinanza n. 80 della Regione Toscana. Il 48% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.189 (76,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 552.076, 7.629 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.636, +3,5% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

In una nota si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.708 i casi complessivi ad oggi a Firenze (17 in più rispetto a ieri), 635 a Prato (10 in più), 835 a Pistoia (6 in più), 1.245 a Massa (10 in più), 1.538 a Lucca (2 in più), 1.072 a Pisa (3 in più), 559 a Livorno (2 in più), 854 ad Arezzo (8 in più), 515 a Siena (5 in più), 489 a Grosseto (3 in più). Sono 517 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (3 in più). Sono 33, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 17 nella Nord Ovest, 16 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 321 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 448 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 639 casi x100.000 abitanti, Lucca con 397, Firenze con 367, la più bassa Livorno con 167. Complessivamente, 1.570 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (51 in più rispetto a ieri, più 3,4%).

Sono 3.972 (101 in più rispetto a ieri, più 2,6%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.703, Nord Ovest 1.494, Sud Est 775).

In Toscana le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 66 (4 in più rispetto a ieri, più 6,5%), 8 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 11,1%). Le persone complessivamente guarite sono 9.189 (14 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 170 persone clinicamente guarite (7 in più rispetto a ieri, più 4,3%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 9.019 (7 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano, quindi, 1.142 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 175 a Massa Carrara, 147 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,6 x100.000 residenti contro il 58,8 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,8 x100.000), Firenze (41,2 x100.000) e Lucca (37,9 x100.000), il più basso a Grosseto (11,3 x100.000).

ABRUZZO

Ventiquattro nuovi contagi, 19 dei quali in provincia dell’Aquila e nessun decesso segnalati in Abruzzo nel report quotidiano della Regione, in particolare diventano 3804 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 24 nuovi casi con pazienti di età compresa tra 2 e 56 anni, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2902 guariti (invariato rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 430 (+24 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 159429 test. 30 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 399 (+23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 445 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+19 rispetto a ieri), 915 in provincia di Chieti (invariato), 1698 in provincia di Pescara (+4), 712 in provincia di Teramo (invariato), 31 fuori regione (invariato) e 3 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

MARCHE

Ancora alto, nell’ultima giornata, il numero di positivi al coronavirus rilevati nelle Marche: dopo i 16 comunicati ieri, il Gores dà conto di altri 17 casi tra i 924 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. In tutto i laboratori marchigiani hanno esaminato 1.257 tamponi tra cui anche 33 nel percorso guariti: sei i nuovi contagi in provincia di Pesaro Urbino, tre in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Fermo, due in quella di Ancona, uno in provincia di Macerata e due provenienti da fuori regione. Tra questi vi sono otto soggetti sintomatici, quattro rientri dall’estero (Albania e Ucraina), un rientro dalla Sardegna, due contatti in ambiente domestico, un contatto in ambiente di lavoro e un caso in fase di verifica.

UMBRIA

Ventisette nuovi casi di positività, 1.830 dall’inizio della pandemia, sono stati accertati in Umbria a fronte di un numero anche oggi molto alto di tamponi, 2.534 (158.956 in totale). Salgono i guariti, da 1.440 a 1.447. Scendono ancora i ricoveri, uno in meno nelle ultime 24 ore: sono dieci, due dei quali in terapia intensiva. Sono 303 gli attualmente positivi. È quanto emerge dagli aggiornamenti forniti dalla Regione nel suo sito.

LAZIO

“Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 130 casi di questi 80 sono a Roma e zero decessi”. A riferire il dato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, spiegando che “si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 52%) e i casi con link dalla Sardegna (circa 38%). Visita questa mattina al drive-in lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana. Test rapidi e gratuiti attivi anche presso i drive-in del San Giovanni e del Forlanini. Approvato oggi in giunta il documento dell’Istituto Superiore di Sanità sul rientro nelle scuole. Un atto importante – dice – per garantire uniformità e sicurezza al quale stiamo garantendo massima diffusione’. Nella Asl Roma 1 sono 41 i casi nelle ultime 24h e di questi ventuno i casi di rientro, sedici con link dalla Sardegna, due dalla Sicilia, uno dalla Campania, uno da Malta e uno dalla Francia. Quattro sono contatti di casi già noti e isolati e quattro casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 29 i casi nelle ultime 24h e tra questi dodici i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, uno dalle Marche, uno dalla Spagna e uno dalla Francia; Nella Asl Roma 3 sono 10 i casi nelle ultime 24h e tra questi sette i casi di rientro, cinque con link dalla Sardegna, uno dalla Calabria e uno dalla Romania.

Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi nelle ultime 24h e tra questi cinque i casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna e uno dalla Romania. Tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 10 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sette casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dalla Campania, uno dalla Croazia e uno dalla Spagna. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 7 i casi nelle ultime 24h e di questi cinque sono con link dalla Sardegna e due sono contatti di casi positivi già noti e isolati. Nelle province – aggiunge – si registrano 25 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono undici i casi e di questi quattro con link dalla Sardegna, due dalla Puglia, uno dalla Romania e uno dalla Polonia. Un caso è un contatto di un caso positivo già noto e isolato. Nella Asl di Frosinone si registrano sette casi e di questi quattro sono contatti di casi già noti e isolati e uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo sono sei i casi e sono tre con link dalla Sardegna e due contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registra un caso con link dall’Albania”. Sono 3407 i casi positivi attuali nel Lazio. I ricoverati sono 343, in 9 sono in terapia intensiva mentre 3055 sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio della crisi i decessi sono 878, le guarigioni 7161 e i casi totali esaminati 11446.

BASILICATA

La task force regionale della Basilicata comunica che ieri, 1° settembre, sono stati processati 585 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 2 sono risultati positivi. Le positività riguardano: 1 persona residente a Barile; 1 persona residente a Potenza in isolamento nel Lazio. Con questo aggiornamento i lucani positivi sono 31 (ieri erano 29 a cui si aggiungono le 2 nuove persone positive). Attualmente sono 2 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di Malattie infettive dell`ospedale `San Carlo` di Potenza e l`altra nel reparto di Terapia intensiva dell`ospedale `Madonna delle Grazie` di Matera. I lucani in isolamento domiciliare sono 29.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d`Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 376 guariti; 1 persona residente nella regione Lazio ed in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Emilia Romagna e in isolamento Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al ‘Madonna delle Grazie’ di Matera; 10 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 23 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio. Dall`inizio dell`emergenza sanitaria sono stati analizzati 57.324 tamponi, di cui 56.675 risultati negativi.

PUGLIA

In Puglia sono stati registrati 4.283 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 68 casi positivi: 50 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 2 fuori regione. Non ci sono stati decessi. Così in una nota la Regione Puglia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 312.954 test. 4067 sono i pazienti guariti. 922 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5546, così suddivisi: 1964 nella Provincia di Bari; 449 nella Provincia di Bat; 706 nella Provincia di Brindisi; 1386 nella Provincia di Foggia; 675 nella Provincia di Lecce; 323 nella Provincia di Taranto; 40 attribuiti a residenti fuori regione; 3 provincia di residenza non nota (un caso è stato eliminato dal database).

CAMPANIA

In Campania 117 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, 39 dei quali sono viaggiatori: 29 rientrati dalla Sardegna e 10 da Paesi esteri. Si registrano, inoltre, 7 guariti e nessun decesso. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi dall’inizio della pandemia salgono a 7.285 mentre il numero dei decessi è fermo a 446. I guariti in totale sono 4.437 di cui 4.432 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

I tamponi eseguiti in totale sono 430.232, di cui 5.134 effettuati ieri.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 157.068 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.545 (+32 rispetto a ieri), quelle negative sono 155.523”. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 95 giorni).

SICILIA

Sono 83 i pazienti risultati positivi in Sicilia, di cui 26 migranti. Sedici sono dell’Asp di appartenenza di Agrigento, 9 a Lampedusa e uno a Trapani, Sono 5.627 i tamponi eseguiti. Quattordici giovani, appartenenti ad un gruppo di amici, sono risultati positivi tra Taormina e Giardini Naxos. Lo conferma il sindaco di Taormina Mario Bolognari specificando che “sono otto giovani di Giardini Naxos e sei di Taormina che si conoscono e sono stati a contatto tra loro durante delle feste private”.

SARDEGNA

In Sardegna 73 nuovi contagi (2.316 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 135. I nuovi tamponi sono 1.907, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 139.273. L’isola piange la prima vittima della seconda ondata della pandemia. Salvatore Nurra, 78 anni, pensionato di Bonorva, è morto ieri nel reparto di Malattie infettive dell’Aou di Sassari, dove era stato ricoverato il 23 agosto per la positività al Covid-19. Il pensionato, che soffriva di altre gravi patologie, è la prima vittima che si registra nell’Isola dal 6 luglio scorso. Salgono quindi a 135 i morti per Covid in Sardegna dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

