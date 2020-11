Coronavirus, sempre alto il numero dei morti. Speranza: registriamo segnali in controtendenza ma insufficienti

Your browser does not support HTML video.

Sono 34.767 (37.242 ieri) i nuovi contagiati e 692 (699 ieri) i morti nelle ultime ore in Italia, portando il totale delle vittime a 49.261 dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino sull’emergenza coronavirus del ministero della Salute. Sono stati processati 237.225 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.758, con un incremento di 10 unità. I soggetti guariti nel complesso sono 539.524 (+19.502 da ieri), gli attualmente positivi 791.746 (+14.570).

Per quanto riguarda le singole regioni più colpite: la Lombardia si conferma quella con il maggior incremento di casi in 24 ore a +8.853, dato in lieve calo rispetto ai 9.221 di ieri. Seguono il Veneto (+3.567) e la Campania (+3.554), + 2.896 in Piemonte: l’incremento in Emilia Romagna è invece di 2.723 casi, 2.658 quelli nuovi in Lazio. In Toscana si registrano 1.892 nuovi casi, mentre in Sicilia l’aumento è di 1.838. Sono invece 1.377 i contagi in più registrati in Puglia e 1.043 quelli del Friuli Venezia Giulia. Solo la Valle d’Aosta registra un aumento a due cifre (+91) mentre le rimanenti regioni segnano nuovi casi tutti a tre cifre.

IL MINISTRO

“I segnali degli ultimi giorni in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto insufficienti. La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. L’Rt sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l’1. Solo allora vedremo risultati più significativi”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, secondo cui “dovremo ancora resistere per una fase significativa perché il virus circola in maniera consistente, c’è bisogno di grandissimo rigore e guai a scambiare questi primi segnali con uno scampato pericolo”.

LO SCENARIO PER REGIONE

VALLE D’AOSTA

Sono 91 i nuovi casi di positività emersi in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore, a fronte di 257 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 167 e il numero di positivi attuali rispetto a venerdì cala di 79 unità, attestandosi a quota 2001. I dati emergono dal bollettino diffuso dalla Regione Valle d’Aosta. Sono stati tre i decessi, che portano il numero delle vittime nella seconda ondata di contagi a 135 (281 in totale). I ricoverati nei reparti Covid dell’ospedale Parini e delle altre strutture individuate sul territorio dalla Regione sono 149 (erano 148 venerdì), oltre a 11 pazienti (erano 10) che si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare vi sono 1.841 persone, in calo rispetto alle 1.922 di venerdì. Le forze dell’ordine hanno svolto 543 controlli, elevando due sanzioni.

PIEMONTE

Oggi l`Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 65.346 (+3.272 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: Alessandria 5.816, Asti 3.152, Biella 2.023 Cuneo 7.355 Novara 4.840, Torino 37.143, Vercelli 2.453, Verbano-Cusio-Ossola 1.866, extraregione 367, oltre a 331 in fase di definizione. Sono 77 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall`Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 11 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 5.496 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 850 Alessandria, 326 Asti, 266 Biella, 590 Cuneo, 511 Novara, 2.454 Torino, 280 Vercelli, 168 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 51 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 146.934(+ 2.896 rispetto a ieri, di cui 861, il 30%, sono asintomatici). I ricoverati in terapia intensiva sono 390( -3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.150(-75rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 70.552 I tamponi diagnostici finora processati sono 1.405.087(+ 18.889rispetto a ieri), di cui 743.791 risultati negativi.

ALTO ADIGE

Con 16 persone decedute e 548 nuovi casi su 2.910 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore (quasi il 19%), è pesante il bilancio odierno in Alto Adige. Leggero calo nei ricoveri, 311 sono i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 139 quelli che si trovano nelle strutture private convenzionate e 39 (uno in più rispetto a ieri) quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 10.504 mentre quelle giudicate guarite sono 8.528, 368 in più rispetto a ieri. Nella Provincia di Bolzano è in pieno svolgimento la seconda giornata dello screening di massa sulla popolazione. Fino alle ore 16 hanno partecipato alla campagna di screening Test rapidi 211.957 persone, delle quali 2.305 sono risultate positivi al test. Fino al pomeriggio è pertanto stato testato il 38,3 per cento della popolazione ovvero il 60,5% delle 350.000 persone che si intendono testare. Le 2.305 persone positive corrispondono all’1,1 per cento delle persone sottoposte al test. Nel comprensorio sanitario di Bolzano sono state testate 88.747 persone, di cui 840 positivi – 0,9%, nel comprensorio sanitario di Bressanone 32.729 persone (360 positivi – 1,1%), nel comprensorio sanitario di Brunico: 36.421 (393 positivi – 1,1%) e a Merano: 54.060 (712 positivi – 1,3%), così l’Azienda sanitaria.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.043 nuovi contagi (il 14,37 per cento dei 7.258 tamponi eseguiti) e 25 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne 176 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 23.983. I casi attuali di infezione sono 12.975. Salgono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 509 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 633. I totalmente guariti sono 10.375, i clinicamente guariti 218 e le persone in isolamento 12.193.

VENETO

“I positivi al coronavirus sono 119.726 dall’inizio della pandemia, sono +3570 nelle ultime 24 ore, l’ incidenza dei positivi sui tamponi è scesa almeno del 30%. Sono 39.157 le persone in isolamento +502 nelle ultime 24 ore, i ricoverati sono 2321 (+27), 291 terapie intensive +5, se sommiamo 291 + 2321 andiamo oltre le 2612 persone ricoverate, 3190 sono i decessi +67 rispetto a ieri. I dimessi sono 6264, +117”. E’ questo il bollettino covid in Veneto illustrato dal presidente della giunta regionale, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera. “Sono 2 mln 658.845 i tamponi molecolari effettuati, nelle ultime 24 ore sono 18.111 – ha aggiunto – sono 751mila i test rapidi, 65.493 totali”.

EMILIA-ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 103.064 casi di positività, 2.723 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.697 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di nuovi tamponi fatti è oggi dell`13,8% (ieri l`11,3%). Prosegue l`attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.269 sono asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 345 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 491 sono stati individuati all`interno di focolai già noti. La situazione dei contagi nelle province dell`Emilia-Romagna vede Modena con 573 nuovi casi, Bologna con 482, Reggio Emilia con 358, poi Ravenna (261), Piacenza (246), Rimini (244), Parma (179), e Ferrara (123). L`area di Forlì (94), Imola (92) e Cesena (71). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.697 tamponi, per un totale di 1.977.482. A questi si aggiungono anche 2.606 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 65.080 (2.149 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 62.245 (+2.092 rispetto a ieri), il 95,6% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 47 nuovi decessi, portando il totale delle vittime da inizio pandemia a 5.312.

TOSCANA

In Toscana sono 92.776 i casi di positività, 1.892 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 7,4% e raggiungono quota 37.471 (40,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.440.310, 18.527 in più rispetto a ieri, di cui il 10,2% positivo. Sono invece 7.766 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 24,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.500 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 53.140, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.094 (7 in più rispetto a ieri), di cui 296 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano 44 nuovi decessi: 26 uomini e 18 donne con un’età media di 82,2 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 2.094 (7 in più rispetto a ieri, più 0,3%), 296 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 0,3%). Le persone complessivamente guarite sono 37.471 (2.577 in più rispetto a ieri, più 7,4%): 2.284 persone clinicamente guarite (150 in più rispetto a ieri, più 7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 35.187 (2.427 in più rispetto a ieri, più 7,4%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Si registrano 44 nuovi decessi: 26 uomini e 18 donne con un’età media di 82,2 anni. Sono 2.165 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

LIGURIA

Sono 20 i decessi registrati nell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione Liguria. Si tratta di persone tra i 44 e i 93 anni, morte tra il 17 novembre e oggi. Le vittime, da inizio emergenza sono salite a 2.227. Continua invece a scendere il numero dei ricoveri. Negli ospedali della regione si contano infatti 1360 pazienti Covid, meno 50 rispetto a ieri. Di questi, 119 sono in terapia intensiva. I nuovi casi di positività registrati nel bollettino odierno sono 761. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6476 tamponi, 560338 da inizio emergenza.

MARCHE

Sono 452 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, pari al 28,8 dei 1.567 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Il totale dei tamponi testati è 3.032 e comprende 1.465 test nel percorso guariti. Sono arrivati a quota 630 i ricoveri negli ospedali marchigiani, 7 in più su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 86, +5, quelli in aree semi intensive sono 139, +2, mentre quelli in reparti non intensivi sono 405, invariati rispetto a ieri. Diminuiscono le persone nei pronto soccorso, da 74 a 63, crescono invece gli ospiti di strutture territoriali, da 152 a 186, nelle Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Fossombrone, Macerata Feltria, Inrca di Fermo. Nei dati del Servizio Sanità della Regione ci sono anche 32 dimessi nelle ultime 24ore. Nel Covid Hospital di Civitanova Marche sono ricoverati invece 19 degenti in terapia intensiva, 28 in semi intensiva, 14 in non intensiva. Tra i 405 pazienti in reparti non intensivi ce ne sono 13 nella casa di cura privata Villa Serena, dopo il recente accordo tra Regione Marche e privato convenzionato. I positivi in isolamento domiciliare sono 14.492, i ricoverati più isolati salgono a 15.122. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 18.482, dei quali 3.462 con sintomi, 632 operatori sanitari. Dall’inizio della pandemia il totale dei casi positivi diagnosticati è 26.065, il totale dei dimessi/guariti 9.775.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 541 nuovi positivi (di età compresa tra 5 mesi e 99 anni, 179 a L’Aquila, 86 a Chieti, 130 a Pescara, 171 a Teramo dalla somma dei totali provinciali vanno sottratti 25 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di appartenenza) su 4396 tamponi, 35 deceduti (di cui 25 risalenti alle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl), 6717 guariti (+287), 15597 attualmente positivi (+219), 749 ricoverati (di cui 73 in terapia intensiva), 14848 in isolamento domiciliare. Lo comunica la Regione.

LAZIO

“Oggi su 30 mila tamponi nel lazio (+3.159) si registrano 2.658 casi positivi (-9), 37 i decessi (-4) e +491 i guariti. Scende sotto al 9% il rapporto tra i positivi e i tamponi, calano i decessi e calano i positivi”. Così informa in una nota l’assessore alla Sanità e l`Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D`Amato dopo l`odierna videoconferenza della task-force per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l`ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

BASILICATA

I lucani attualmente positivi al Covid sono 4.995 e di questi 4.814 si trovano in isolamento domiciliare. E’ quanto si legge nel quotidiano bollettino della task force regionale. Ieri sono stati processati 1.686 tamponi, di cui 279 sono risultati positivi e fra questi 255 residenti in Basilicata. Nella stessa giornata sono guarite 27 persone, di cui 26 residenti in Basilicata e sono decedute 6 persone. Sono 181 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 13 in Terapia intensiva, 11 a Matera. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 137.987 tamponi, di cui 130.704 risultati negativi.

PUGLIA

“Oggi in Puglia sono stati registrati 9.803 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.377 casi positivi: 508 in provincia di Bari, 144 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 335 in provincia di Foggia, 101 in provincia di Lecce,161 in provincia di Taranto,7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota”. I dati – si aggiunge – sono stati comunicati dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. “Sono stati registrati 19 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione”. “Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 712.626 test.

10.612 sono i pazienti guariti. 30.420 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 42.180, così suddivisi: 16.489 nella Provincia di Bari; 4.717 nella Provincia di Bat; 2.943 nella Provincia di Brindisi; 9.771 nella Provincia di Foggia; 3.237 nella Provincia di Lecce; 4.723 nella Provincia di Taranto; 299 attribuiti a residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota”.

CAMPANIA

In Campania nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.554 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 3.192 asintomatici e 362 sintomatici. I decessi sono stati, dal 15 al 20 novembre, 32 e i guariti 1.379. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 133.056, mentre i decessi sono 1.249. Complessivamente le persone guarite sono 30.672. I tamponi processati in totale 1.407.796, di cui 24.692 nell’ultimo giorno. Su base regionale il report posti letto riassume: 656 posti letto disponibili in terapia intensiva, di cui 198 occupati; per quanto riguarda i posti letto di degenza disponibili, tra posti Covid e offerta privata sono 3.160, di cui 2.260 occupati.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 333.246 persone per un totale di tamponi eseguiti 340.557 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13.452 (+ 425 rispetto a ieri), quelle negative 319.794. Sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 426 ricoverati (+11), 45 persone in terapia intensiva (-1), 3.447 guariti/dimessi (stesso numero di ieri), e 217 morti (+4).

SICILIA

Sono 1.838 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.386 tamponi effettuati. Sono 43 i decessi, che portano il totale a 1.141. Con i nuovi casi salgono a 36.241 gli attuali positivi con un incremento di 1.485. Di questi 1.810 sono i ricoverati, 31 in più rispetto a ieri: 1.568 in regime ordinario e 242 in terapia intensiva stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare sono 34.431. I guariti sono 310. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 583, Catania 625, Messina 145, Ragusa 56, Trapani 71, Siracusa 126, Agrigento 107, Caltanissetta 70, Enna 55.

SARDEGNA

Sono 18.089 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 511 nuovi casi, 277 rilevati attraverso attività di screening e 234 da sospetto diagnostico. Si registrano 12 decessi (379 in tutto): 5 uomini e 7 donne, in un’età compresa fra i 68 e gli 88 anni. Le vittime: 5 residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, 3 nella provincia di Sassari, 2 nella provincia di Oristano e 2 nel Sud Sardegna. In totale sono stati eseguiti 343.699 tamponi con un incremento di 3.702 test. Sono invece 504 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (ventidue in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 70 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.340. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.727 (+210) pazienti guariti, più altri 69 guariti clinicamente. Sul territorio, di 18.089 casi positivi complessivamente accertati, 3.783 (+108) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.861 (+39) nel Sud Sardegna, 1.466 (+70) a Oristano, 3.105 (+109) a Nuoro, 6.874 (+185) a Sassari.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it