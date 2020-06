Coronavirus, vittime al minimo storico ma nuovi casi non calano

In Italia, nelle ultime 24 ore sono morte 44 persone di coronavirus. E’ il numero più basso dal 7 marzo scorso, anche se circa la metà delle vittime sono in Lombardia. Mentre 338 (ieri 346) sono i nuovi positivi, considerando che il 72% sono stati registrati ancora in Lombardia. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino della Protezione civile che per esattezza, in Lombardia registra 21 vittime e 244 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore.



Il numero totale di attualmente positivi è di 26.274, con una decrescita di 1.211 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 209 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 11 pazienti rispetto a ieri. Sono 3.594 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 153 pazienti rispetto a ieri. 22.471 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 44 e portano il totale a 34.345. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 176.370, con un incremento di 1.505 persone rispetto a ieri. In otto regioni si registrano oggi zero contagi. Si tratta di Basilicata, Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Puglia. In undici regioni oggi non si contano decessi per Covid-19. Si tratta di Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 29545 casi (contro i 56527 tamponi effettuati). Si tratta di un positivo ogni 87 persone, ovvero 1,1%. In Lombardia, il rapporto tra nuovi casi e individui sottoposti a test sale e tocca il 4,1%. Nelle altre regioni, il Piemonte è all’1,9%, la provincia di Bolzano 1,4%. Tutte le altre regioni sono sotto la media italiana dell’1,1%. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 56527 test (ieri 49750). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 167,2 tamponi fatti, il 0,6%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,4%.

DATI PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.989 in Lombardia, 2.648 in Piemonte, 1.637 in Emilia-Romagna, 772 in Veneto, 499 in Toscana, 243 in Liguria, 1.322 nel Lazio, 626 nelle Marche, 319 in Campania, 418 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 837 in Sicilia, 103 in Friuli Venezia Giulia, 511 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 20 in Umbria, 33 in Sardegna, 7 in Valle d’Aosta, 44 in Calabria, 74 in Molise e 11 in Basilicata.

SCARICA TUTTI I DATI PER PROVINCIA

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it