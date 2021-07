Covid-19, più contagi ma meno vittime. A Messina inoculata la prima dose con una siringa senza ago, prima volta in Europa

Più contagi ma meno vittime. Infatti, nelle ultime 24 ore il ministero della Salute segnala 5.696 nuovi casi di contagio da Covid-19 e 15 decessi. In pratica, +1.174 nuovi contagi e -9 morti rispetto a ieri. Sono 248.472 i tamponi molecolari e antigenici, ieri erano stati 241.890. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto al 1,9% di ieri. Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 9 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.685 (74 in più rispetto a ieri).

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.330.739, mentre oggi i morti hanno superato i 128mila (128.010). I dimessi e i guariti sono invece 4.128.568, con un incremento di 1.827 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 74.161, con un incremento di 3.851 unità nelle ultime 24 ore. La regione con più casi giornalieri è il Lazio con 772 nuovi positivi; segue la Lombardia (+720), la Toscana (+661), la Sicilia (+627) e il Veneto (+544).

A Messina inoculata la prima dose con una siringa senza ago

E’ stata somministrata oggi nell’hub vaccinale di Messina la prima dose di siero anti covid attraverso una siringa priva di ago. Si tratta della prima volta in Europa che viene utilizzata questa tecnica già collaudata in Stati Uniti, Australia e India. L’inoculazione avviene mediante un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago, garantendo un totale assorbimento intramuscolare della dose di vaccino. Il dispositivo medico è chiamato ‘Comfort-in’, ed è certificato CE.

Campagna vaccinale

Sono 66.694.614 le dosi di vaccino somministrate in Italia, il 93,5% del totale di quelle consegnate, pari finora a 71.328.389 (nel dettaglio 49.585.637 Pfizer/BioNTech, 7.574.284 Moderna, 11.893.826 Vaxzevria-Astrazeneca e 2.274.642 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 31.177.060, il 57,72% della popolazione over 12.

