Covid-19, sono 43.947 i nuovi casi e 125 i decessi

Sono 43.947 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 48.255) e 125 i decessi (ieri 138) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 16.726.990 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali salgono a 164.304. Sono in tutto 15.416.301 le persone guarite o dimesse e 62.978 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 70.523). Le persone attualmente positive sono 1.146.385.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 302.406, ovvero 24.772 in meno rispetto ai 327.178 di ieri. Il tasso di positività, ieri al 14,7%, oggi scende leggermente al 14,5%. Sul fronte del sistema sanitario sono -220 (ieri -230), per un totale di 9.164 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono invece -6 (ieri -2) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati gravi è ora pari a 363, con 31 ingressi in rianimazione (ieri 32). Con 5.747 contagi, la Lombardia è la regione con il maggior numero di casi odierni. Seguono la Campania (+5.009), il Veneto (+4.464), il Lazio (+3.807) e l’Emilia Romagna (+3.595). (Dire)

