Covid, oltre 12 milioni di casi nel mondo. Possibile trasmissione madre-neonato

In tutto il mondo, 12 milioni di casi. La pandemia del nuovo coronavirus ha ucciso anche oltre 550.000 persone dalla fine di dicembre, più della metà delle quali nei quattro paesi più colpiti, gli Stati Uniti (133.195 morti), il Brasile (69.184), il Regno Unito. (44.602), Italia (34.926) e Messico (33.526). Il numero di infezioni segnalate ufficialmente ha superato i 12 milioni. La Francia ha registrato 14 nuovi decessi legati a Covid-19 nelle ultime 24 ore negli ospedali, portando a 29.979 il numero di decessi dall’inizio dell’epidemia, ha annunciato giovedì la direzione generale della Salute (DGS) . In declino del numero di pazienti in terapia intensiva continua, con 512 pazienti con forma grave colpiti, 17 in meno rispetto a mercoledì 8 luglio.

Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record per il numero di infezioni da coronavirus in un giorno di giovedì, con oltre 65.500 casi aggiuntivi contati in 24 ore, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. E secondo un recente studio è possibie la trasmissione da madre a bambino Le madri Covid-19 positive possono trasmettere il virus ai loro bambini non ancora nati, secondo “prove solide” pubblicate giovedì da ricercatori il cui lavoro può influire sulla protezione delle donne in gravidanza durante la pandemia. Sebbene ci siano stati solo casi isolati di bambini infetti dal nuovo coronavirus, questi risultati mostrano il legame più forte fino ad oggi sulla trasmissione da madre a figlio.

I ricercatori hanno studiato 31 donne incinte ricoverate in ospedale e hanno trovato il virus in una placenta a lungo termine, nel cordone ombelicale, nella vagina di una donna e nel latte materno. Hanno anche identificato specifici anticorpi Covid-19 nei cordoni ombelicali in diverse donne e nei campioni di latte. Claudio Fenizia, dell’Università di Milano e autore principale dello studio, ha affermato che i risultati “suggeriscono fortemente” che la trasmissione in utero è possibile. “Dato il numero di persone infette in tutto il mondo, il numero di donne che potrebbero essere colpite da questo fenomeno potrebbe essere potenzialmente molto elevato”, ha detto ad AFP. Nessuno dei bambini nati durante il periodo di studio era positivo per Covid-19, ha detto il ricercatore.

Da mercoledì 8 luglio, ai cinque milioni di abitanti della città di Melbourne, la seconda città dell’Australia, viene chiesto di rimanere a casa per almeno sei settimane. Il Primo Ministro dello stato di Victoria, nel sud-est del paese, ha adottato questa risoluzione con l’obiettivo di arginare il recente scoppio di casi (quasi 200 nuovi casi in 24 ore). Anche i confini della regione sono stati nuovamente chiusi per preservare l’intero paese, che finora ha colto abbastanza bene l’epidemia, con solo 9000 casi confermati e 106 morti. Inizialmente scettici nei confronti di un contenimento relativamente flessibile, gli australiani hanno rispettato molto bene le misure sanitarie. “Non c’era nessuno nelle strade, non era davvero proibito, ma abbiamo capito il pericolo”, afferma Anne-Sophie, che vive a Melbourne per due anni e mezzo. Di fronte all’annuncio della ristrutturazione, la giovane imprenditrice si è organizzata e si è preparata a viverla più “con calma” e ha persino voluto “renderla un’opportunità per i suoi affari”.

La risoluzione è stata la stessa da parte di Julian, uno studente francese in Australia da febbraio. In alloggi condivisi con gli amici, non si è lasciato “influenzare dalla situazione” che considera “necessaria” per far fronte a questa “nuova ondata”. Leader politici contaminati La presidente ad interim della Bolivia Jeanine Añez, candidata alle elezioni presidenziali del 6 settembre, ha annunciato giovedì di essere risultata positiva al coronavirus e di star bene. Il numero due del regime venezuelano, Diosdado Cabello, presidente dell’Assemblea costituente, ha annunciato giovedì di essere positivo e si è messo in isolamento. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che martedì 7 luglio ha annunciato di aver contratto Covid-19, ha dichiarato giovedì su Facebook di stare “molto bene” e ha nuovamente sostenuto l’uso dell’idrossiclorochina, un farmaco controverso.

