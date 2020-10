De Girolamo positiva al Covid, Boccia negativo in isolamento

“Ho il covid-19” ha annunciato Nunzia De Girolamo, ex parlamentare di Forza Italia, in un video condiviso su Facebook accompagnato da un post, in cui racconta di avere forti dolori e di come ha contratto il virus, facendo anche un appello agli italiani ad avere la massima attenzione, perché il virus, dice è molto “subdolo” e “si nasconde anche nelle persone a cui vogliamo bene”. Suo marito, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, è risultato al momento negativo e in isolamento.

“Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo) – racconta De Girolamo – non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell’altro tampone. Poi domenica sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo. Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infida, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza pietà. Non solo dolori e febbre, ma anche una stanchezza senza eguali. Non ero mai stata così stanca in vita mia, anche quando la mia vita frenetica mi portava a dormire solo poche ore a notte. Fate attenzione, indossate sempre la mascherina, non abbassate mai la guardia. Tenete la distanza di sicurezza. E ringraziamo la scienza e la medicina. Sempre. Gli operatori sanitari che stanno affrontando una pandemia, un momento difficile e senza eguali”.

