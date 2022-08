E’ morto Claudio Garella, vinse scudetto con Verona e Napoli

E’ morto all’età di 67 anni Claudio Garella, storico portiere del Verona dello scudetto 1984-85 e del Napoli dove vinse la Coppa Italia e il primo scudetto dei campani nella stagione 1986-87. Garella è deceduto per problematiche cardiache in seguito a un intervento chirurgico. Era nato il 16 maggio 1955 a Torino, dove aveva iniziato a giocare nelle giovanili dei granata. Debuttò in Serie A nel campionato 1972-1973 proprio con il Torino, per poi passare alla Lazio nel 1977-78. Successivamente Garella preferì trasferirsi alla Sampdoria, dove giocò in Serie B dall`estate 1978 fino al 1981.

Nella stagione 1981-82 il passaggio al Verona dove conquistò nella stagione 1984-1985 uno scudetto storico con l`Hellas di Osvaldo Bagnoli. Era famoso soprattutto per le sue respinte con i piedi, al punto che l’avvocato Gianni Agnelli lo definì “l’unico portiere che parava senza mani”. Celebre la sua prestazione all`Olimpico in Roma-Verona del 21 ottobre 1984, quando mantenne la porta inviolata con una serie di parate straordinarie. Nella stagione 1985-1986 passa al Napoli, con cui vince la Coppa Italia e il primo scudetto dei campani nella stagione 1986-1987 in squadra con Maradona. Giocherà al Napoli fino al 1988, in seguito vestirà anche le maglie di Udinese e Avellino.

