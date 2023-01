E’ morto Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria

E’ morto il presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno, aveva 46 anni. Bongiorno, alla guida di Sicindustria da maggio 2021, è morto improvvisamente nella notte a Castellammare del Golfo (Trapani) per un arresto cardiaco. L’imprenditore, la sua impresa era l’Agesp S.p.A azienda operante in Italia nel campo della raccolta e smaltimento dei rifiuti con oltre 300 dipendenti, era nato a Palermo l’8 Febbraio del 1975 ed era laureato in Economia aziendale.

Dal 2021 guidava Sicindustria (l’associazione che raccoglie gli imprenditori aderenti a Confindustria in 7 province siciliane), e faceva parte del Comitato credito e finanza di Confindustria nazionale. Bongiorno lascia moglie e due figli. La salma domani alle 18 sarà trasferita presso la Chiesa Madre di Castellammare del Golfo. I funerali saranno celebrati martedì alle 15. “Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gregory Bongiorno- dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani -. Brillante imprenditore, Bongiorno è stato apprezzato per il suo impegno negli organismi di categoria al servizio dei colleghi. Alla famiglia, a Sicindustria e al mondo delle imprese che ne ha stimato la sua opera vanno le più sentite condoglianze da parte mia e del governo regionale”.

