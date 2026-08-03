Esce il trailer del film biografico su Jovanotti diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti

Segui Il Fogliettone su Google News
Redazione 3 Agosto 2026
Jovanotti---

Jovanotti

Debutta il trailer ufficiale di “Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti”, il lungometraggio diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti che racconta oltre trent’anni di carriera e la vita privata dell’artista attraverso immagini d’archivio, riprese dei concerti e la collaborazione con il produttore discografico Rick Rubin.

La pellicola arriva nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre come evento speciale di sette giorni, distribuita da Plaion Pictures in occasione del sessantesimo compleanno del cantautore. La produzione è affidata a Soleluna e Hi Production srl, con Tatiana Forese come produttrice esecutiva per Amarcord Srl e Costanza Coldagelli e Mariangela Offeddu per Matrioska, mentre Radio Italia solomusicaitaliana figura come radio ufficiale.

I contenuti della pellicola

Il trailer pubblicato oggi offre una prima panoramica sui diversi piani narrativi del lavoro cinematografico, alternando la dimensione live dei grandi concerti alle sequenze dedicate al lavoro creativo in studio al fianco di Rick Rubin. Spazio anche alla sfera intima e familiare, con materiali privati e confessioni destinate a mostrare il profilo meno noto del cantautore.

Il racconto scava oltre la celebrazione pubblica per esplorare la vulnerabilità e la complessità del percorso personale, delineando il passaggio dai primi passi nelle radio locali alle folle oceaniche dei tour negli stadi. Il progetto nasce da un percorso di sette anni di vicinanza e ascolto tra l’artista e i registi Dario Zonta e Carlo Zoratti.

Il calendario estivo live

L’uscita cinematografica autunnale si inserisce in una stagione particolarmente intensa per l’artista, che sul fronte musicale si prepara al debutto del nuovo tour. Il progetto itinerante “L’Arca di Lorè” esordisce in Italia il 7 agosto 2026 in Sardegna alla Olbia Arena, inaugurando la serie dei “Jova Summer Party”.

Il calendario dei concerti proseguono il 12 agosto a Montesilvano, il 17 agosto a Barletta, il 22 agosto a Catanzaro, il 29 e 30 agosto a Palermo all’Ippodromo La Favorita, il 5 settembre a Napoli all’Ippodromo di Agnano, per concludersi il 12 e 13 settembre a Roma al Circo Massimo con l’appuntamento denominato “Jova al Massimo”.

More Stories

Giorgia

Giorgia conduce X Factor 2026 su Sky con Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi al tavolo dei giudici

Redazione 3 Agosto 2026
Francesco Totti e Ilary Blasi

Totti-Blasi, divorzio concluso ma guerra legale continua. Ridotto l’assegno per i figli

Redazione 29 Luglio 2026
Kaylee Hottle

Incidente nel Maryland, perde la vita Kaylee Hottle star di Godzilla. L’attrice aveva 18 anni

Redazione 23 Luglio 2026
Ultimo_cleanup

Ultimo porta nei cinema il raduno da 250 mila persone di Tor Vergata

Redazione 23 Luglio 2026
Fedez

Fedez ricoverato al Fatebenefratelli per un’emorragia gastrointestinale, resta sotto osservazione

Redazione 21 Luglio 2026
Noemi

Noemi cade dal palco durante il concerto e sospende il tour fino ad agosto: quattro settimane di riposo

Redazione 20 Luglio 2026