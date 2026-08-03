Esce il trailer del film biografico su Jovanotti diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti

Debutta il trailer ufficiale di “Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti”, il lungometraggio diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti che racconta oltre trent’anni di carriera e la vita privata dell’artista attraverso immagini d’archivio, riprese dei concerti e la collaborazione con il produttore discografico Rick Rubin.

La pellicola arriva nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre come evento speciale di sette giorni, distribuita da Plaion Pictures in occasione del sessantesimo compleanno del cantautore. La produzione è affidata a Soleluna e Hi Production srl, con Tatiana Forese come produttrice esecutiva per Amarcord Srl e Costanza Coldagelli e Mariangela Offeddu per Matrioska, mentre Radio Italia solomusicaitaliana figura come radio ufficiale.

I contenuti della pellicola

Il trailer pubblicato oggi offre una prima panoramica sui diversi piani narrativi del lavoro cinematografico, alternando la dimensione live dei grandi concerti alle sequenze dedicate al lavoro creativo in studio al fianco di Rick Rubin. Spazio anche alla sfera intima e familiare, con materiali privati e confessioni destinate a mostrare il profilo meno noto del cantautore.

Il racconto scava oltre la celebrazione pubblica per esplorare la vulnerabilità e la complessità del percorso personale, delineando il passaggio dai primi passi nelle radio locali alle folle oceaniche dei tour negli stadi. Il progetto nasce da un percorso di sette anni di vicinanza e ascolto tra l’artista e i registi Dario Zonta e Carlo Zoratti.

Il calendario estivo live

L’uscita cinematografica autunnale si inserisce in una stagione particolarmente intensa per l’artista, che sul fronte musicale si prepara al debutto del nuovo tour. Il progetto itinerante “L’Arca di Lorè” esordisce in Italia il 7 agosto 2026 in Sardegna alla Olbia Arena, inaugurando la serie dei “Jova Summer Party”.

Il calendario dei concerti proseguono il 12 agosto a Montesilvano, il 17 agosto a Barletta, il 22 agosto a Catanzaro, il 29 e 30 agosto a Palermo all’Ippodromo La Favorita, il 5 settembre a Napoli all’Ippodromo di Agnano, per concludersi il 12 e 13 settembre a Roma al Circo Massimo con l’appuntamento denominato “Jova al Massimo”.