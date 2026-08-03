Giorgia conduce X Factor 2026 su Sky con Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi al tavolo dei giudici
Giorgia guida la nuova edizione di X Factor 2026, al via giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW con un pannello di giudici completamente rinnovato composto da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. La diffusione del promo ufficiale sui canali social segna l’inizio della fase di attesa per il programma prodotto da Fremantle per Sky Original.
Il filmato promozionale, ideato e realizzato dalla Sky Creative Agency, presenta i cinque protagonisti in una veste visiva che unisce elementi grafici a ispirazione murales con la presenza fisica degli artisti, delineando la struttura narrativa che caratterizzerà i mesi autunnali della rete televisiva.
Meccanismo di selezione e ruoli
Alla conduttrice spetta il compito di accogliere i concorrenti e accompagnarli sul palco durante la fase iniziale delle Auditions, momento in cui i candidati affrontano il giudizio della giuria. I quattro artisti siederanno al tavolo con l’obiettivo di selezionare i talenti attraverso una progressione che comprende i Bootcamp e le Last Call.
Il percorso di scrematura conduce alla formazione delle quattro squadre definitive, che accoglieranno i dodici concorrenti ufficiali ammessi alla fase successiva della competizione televisiva.
La programmazione della rete prevede la messa in onda degli episodi ogni giovedì sera per tutta la durata della stagione autunnale, seguendo la crescita artistica dei partecipanti attraverso le diverse fasi della gara fino ai Live Show conclusivi.