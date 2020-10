Giro d’Italia, tappone alpino a Hindley. Kelderman in rosa

Jai Hindley

L’australiano Jai Hindley ha vinto la 18esima tappa dell’edizione numero 103 del Giro d’Italia, da Pinzolo ai Laghi di Cancano nel Parco Nazionale dello Stelvio di 207 km. Straordinaria prestazione dell’alfiere della Team Sunweb che batte Geoghegan Hart all’arrivo dopo aver domato lo Stelvio. La nuova maglia rosa è Wilco Kelderman, il 29enne olandese della Sunweb approfitta della crisi di Joao Almeida e si prende il simbolo del primato. In classifica generale Hindley è secondo a 12″, Geoghegan Hart è terzo a 15″.

L’ex leader João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) ha chiuso in settima posizione a 4’51”. “Vincere qui è una sensazione incredibile, che tappa fantastica! Un grande passo avanti nella mia carriera e un doppio successo per la squadra con la Maglia Rosa di Wilco Kelderman. Una tattica perfetta” il commento di Jai Hindley, subito dopo l’arrivo. La nuova Maglia Rosa è Wilco Kelderman: “La tappa più dura della mia vita! Avevamo un obiettivo e l’abbiamo raggiunto. Indossare la Maglia Rosa è un sogno dopo tanti anni difficili, sono veramente felice di essere in testa alla generale”. Domani, tappa 19 da Morbegno (SO) ad Asti. Quindi, domenica 25 ottobre, la tappa 21, la cronometro con partenza da Cernusco sul Naviglio (MI) e gran finale (come da tradizione) a Milano. Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, per l’occasione si illumina di rosa per festeggiare il passaggio della corsa.

“Il territorio di Regione Lombardia – ha commentato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport di Regione Lombardia – è per sua natura un binomio perfetto tra sport e natura e offre tantissime opportunità per coniugare importanti eventi sportivi con la nostra regione. Sono tantissime le iniziative che ogni anno mettiamo in campo per avvicinare i cittadini allo sport”. “La scalata ai 2.758 metri del Passo dello Stelvio, la rapida discesa verso Premadio, lo strappo di Isolaccia Valdidentro e l’ascesa verso le Torri di Fraele – ha rimarcato Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi – saranno momenti di grande emozione di quest’edizione del Giro d’Italia”.

“Ancora una volta – ha evidenziato – le splendide vette della nostra regione decideranno la volata finale per la conquista della Maglia Rosa. I nostri Nibali, Pozzovivo e Masnada, pur con importanti distacchi da recuperare, fanno sognare l’impresa all’ingresso in Lombardia di un’edizione che è stata fortemente condizionata dal coronavirus. Il Giro non si è arreso e, nonostante tante traversie, si appresta ad assegnare la vittoria finale con l’entusiasmo di tifosi e appassionati. Anche noi non ci arrendiamo e vediamo rosa per il futuro, nella speranza di vincere al più presto il Covid, per tutta la Lombardia, per tutta l’Italia e il mondo intero”.

