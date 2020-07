Hamilton chiede 40 milioni di sterline per rinnovare con Mercedes

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton chiede 40 milioni di sterline all’anno per firmare i nuovi termini contrattuali con la Mercedes, secondo quanto riporta Sportsmail. Il contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes scadrà alla fine di quest’anno e il sei volte campione del mondo sta cercando un miglioramento del suo stipendio da £ 36 milioni. I colloqui si erano interrotti durante la pausa tormentata per il Covid-19 ma la Mercedes ora si aspetta progressi mentre Hamilton e Wolff trascorrono un lungo periodo sulla strada insieme mentre la Formula 1 inizia la stagione europea, a partire dal Gran Premio d’Austria di domenica. La sua fortuna è stimata in 224 milioni di sterline e lo rende lo sportivo più ricco d’Inghilterra.

