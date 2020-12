Il coronavirus allenta la morsa, meno nuovi contagiati e vittime. Vaccino Pfizer, individuati i primi 300 ospedali

I nuovi contagi da Covid-19 sono stati in totale 18.887 nelle ultime 24 ore mentre le vittime 564. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino sull’emergenza coronavirus del ministero della Salute-Iss. Ieri i contagi sono stati 21.052 con 194.984 tamponi, i morti 662 contro 814 di venerdì e 993 di giovedì. Con i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese sono state superate le 60mila vittime (60.078) a causa del virus dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei contagi è ora di 1.728.878.

Tornano a salire, per la prima volta dopo alcuni giorni, gli attualmente positivi al coronavirus nel nostro Paese: sono 1.137 più di ieri, per un totale di 755.306. I guariti totali salgono a 913.494 (+17.186). Continuano a calare le persone ricoverate in terapia intensiva: sono diminuite di 63 unità, in tutto ora per Covid ne sono occupate 3.454. Ma torna a salire il numero dei ricoverati con sintomi: sono 233 più di ieri. Ora il totale dei ricoverati è 30.391. le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.444), la Lombardia (2.413), la Puglia (1.789), l’Emilia Romagna (1.788) , il Lazio (1.632), la Campania (1.552), il Piemonte (1.269) e la Sicilia (1.022).

Intanto, il Commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri ha annunciato che “per il vaccino anti Covid della Pfizer, che va conservato a -80 gradi, i primi 300 punti in cui ci si potrà vaccinare saranno 300 presidi ospedalieri. Da lì il vaccino si muoverà, con l’aiuto dell’esercito, verso le Rsa, dove verranno vaccinati personale e ospiti”.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it