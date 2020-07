Il Napoli batte il Sassuolo, oggi la Juve può essere campione d’Italia

Il Napoli batte in casa 2-0 il Sassuolo e riscatta la sconfitta di Parma. I padroni di casa dominano il primo tempo e passano in vantaggio all`8 con un destro di Hysaj che inganna Consigli. Il Var annulla ben tre gol agli ospiti per fuorigioco, che erano andati a segno con Djuricic, Berardi e Caputo. Allan chiude i conti in pieno recupero. Con questo successo al San Paolo, la formazione di Gattuso si porta a un solo punto dal Milan sesto.

“Nel primo tempo dovevamo essere avanti di due-tre gol – ha commentato Gattuso a fine partita -. Noi creiamo tanto, ma facciamo pochi gol prendendone troppi. Portiamo sempre tanti giocatori in attacco, ma non concretizziamo. Poi rischi che la partita cambi”. In fase difensiva gli azzurri hanno faticato: “I gol in fuorigioco erano da annullare – ha contestato il tecnico -. Bisogna contare i tiri in porta e lì i numeri dicono che abbiamo fatto decisamente meglio noi, nove tiri in porta a uno”.

Risultati: Milan-Atalanta 1-1; Sabato 25 luglio: Brescia-Parma 1-2; Genoa-Inter 0-3; Napoli-Sassuolo 2-0; Domenica 26 luglio: ore 17.15 Bologna-Lecce; ore 19.30 Cagliari-Udinese; ore 19.30 Verona-Lazio; ore 19.30 Roma-Fiorentina; ore 19.30 Spal-Torino; ore 21.45 Juventus-Sampdoria;

Classifica: Juventus 80, Inter 76, Atalanta 75, Lazio 72, Roma 61, Milan 60, Napoli 59, Sassuolo 48, Verona, Parma 46, Bologna, Fiorentina 43, Cagliari 42, Sampdoria 41, Udinese 39, Torino 38, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 24, Spal 19.

Prossimo turno (37esima giornata): Martedì 28 luglio: ore 19.30 Parma-Atalanta; ore 21.45 Inter-Napoli; Mercoledì 29 luglio: ore 19.30 Verona-Spal; ore 19.30 Lazio-Brescia; ore 19.30 Sampdoria-Milan; ore 19.30 Sassuolo-Genoa; ore 19.30 Udinese-Lecce; ore 21.45 Cagliari-Juventus; ore 21.45 Fiorentina-Bologna; ore 21.45 Torino-Roma.

