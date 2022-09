L’Italia in campo senza Immobile. E Tonali lascia il ritiro

L’Italia giocherà contro l’Inghilterra senza Ciro Immobile. Stasera gli azzurri scenderanno in campo a San Siro nella penultima giornata del gruppo 3 di Lega A della Nations League, ma non ci sarà il bomber della Lazio. Immobile ha accusato un problema al bicipite femorale. Mancini al suo posto punterà su Scamacca.

Immobile resta in gruppo in attesa della risonanza di domani e di un eventuale esito che gli permetta di giocare lunedì contro l’Ungheria. Anche Sandro Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale di calcio e sarà indisponibile per le gare con Inghilterra e Ungheria di Nations League. Il centrocampista del Milan sarà comunque questa sera in tribuna a San Siro per seguire gli Azzurri e da domani tornerà a disposizione del club.

