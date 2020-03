Misure più stringenti Sicilia, nasce il primo ospedale Covid-19. E arriva l’Esercito

In Sicilia arrivano i primi militari dell’Esercito per affiancare polizia e carabinieri nei controlli sul territorio necessari per il rispetto dei divieti sanciti dalle ordinanze nazionali e regionali. E questo mentre entra in vigore una nuova e più stringente ordinanza per contenere il contagio del coronavirus in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato un ulteriore provvedimento per prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica del Covid-19 nell’Isola. Disposizioni che riguardano la “pulizia” di strade e uffici pubblici, gli esercizi commerciali, le rivendite di tabacchi, il trasporto urbano, le attività sportive, le uscite da casa per gli acquisti. Ecco le novità.

Sul fronte delle misure igienico-sanitarie viene sancito l’obbligo, da parte dei Comuni, di provvedere, qualora non lo abbiano già fatto, alla sanificazione delle strade del centro abitato, degli uffici pubblici e degli edifici scolastici. Attività che verranno cofinanziate dalla Regione. Aree a verde pubblico e parchi-gioco verranno chiusi. Per quanto riguarda il commercio, non sarà ammesso l’ingresso nel territorio comunale dei venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. Tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, a eccezione di farmacie di turno ed edicole, dovranno restare chiusi la domenica. I sindaci potranno disporre la riduzione dell’orario di apertura al pubblico dei negozi, tranne di quelli che vendono prodotti alimentari e farmacie. Nelle rivendite dei tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

Sul fronte del trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico urbano sarà consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40 per cento dei posti omologati e, comunque, garantendo la distanza minima di un metro. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi dovrà essere opportunamente delimitato. Le uscite dalla propria abitazione per gli acquisti essenziali, a eccezione dei farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Gli spostamenti con gli animali da affezione sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione. Viene istituita, inoltre, presso la presidenza della Regione, una linea telefonica dedicata a uso esclusivo e personale dei sindaci dell’Isola, per le comunicazioni relative alla gestione dell’epidemia. Entreranno infine, domani in servizio per le strade siciiane, i militari dell’Esercito e che verranno anche impiegati nei punti di arrivo nell’isola dei passeggeri, come porti e stazioni ferroviarie.

PRIMO OSPEDALE COVID-19

L’ospedale Civico di Partinico, in provincia di Palermo, è la struttura individuata dall’Azienda sanitaria provinciale (Asp) del capoluogo siciliano per essere interamente destinata ad accogliere i pazienti affetti da coronavirus Sars-cov2. Il nosocomio, già interessato da lavori di adeguamento e riqualificazione consentirà in tempi brevi l’insediamento di due reparti di terapia intensiva, di cui uno a pressione negativa. Disponibili 24 posti letto di terapia intensiva e 4 di sub intensiva. Non dovranno più essere accolti, quindi, pazienti nei reparti di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia: mentre chi si trovava già ricoverato nel nosocomio è stato trasferito all’ospedale dei Bianchi di Corleone.

A contribuire al nuovo corso dell’ospedale anche il personale medico e paramedico attraverso una raccolta fondi online, come ha spiegato ad askanews il dottor Giovanni Luca D’Agostino, medico anestesista dell ospedale di Partinico e promotore della raccolta. “Stiamo cercando di sensibilizzare la popolazione come medici e e come personale ospedaliero – ha spiegato – io stesso ho promosso una raccolta fondi per l’ospedale, tramite il sito gofundme.com sto cercando di portare avanti questa raccolta fondi affinché l’ospedale si possa approvvigionare di materiale ulteriore grazie alle donazioni”. I soldi raccolti saranno destinati a comprare mascherine e tute di biocontenimento, accessori e macchinari per le intubazioni e la gestione dei pazienti infetti da Covid-19.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it