Ok Genoa e Samp: rossoblu 2-1 al Milan, doriani 2-1 al Verona

Il Genoa sbanca San Siro 2-1, la Sampdoria batte il Verona 2-1. Sono i due risultati delle partite delle ore 15 disputate oggi e valide per la 26esima giornata del campionato di serie A. A San Siro in cui la fanno da padrone termoscanner e misure di prevenzione i rossoneri tengono di più il pallone, ma si distraggono (Theo in primis) sull`affondo di Sanabria che al 7` pennella per il tocco vincente di Pandev, bravo a prendere il tempo a tutta la difesa. Nel finale di tempo, sempre con un`azione partita da destra, Biraschi crossa, Schone prolunga di tacco per Cassata che sul secondo palo non sbaglia. Il Milan preme di più ma trova il gol soltanto al 77`, con un sinistro ravvicinato di Ibra in mischia.

A Genova Hellas in vantaggio con Zaccagni, nella ripresa l’attaccante blucerchiato Quagliarella fa prima 1-1 e poi raddoppia dal dischetto. La squadra di Ranieri resta sopra la linea retrocessione. Il turno sarà completato da Udinese-Fiorentina (ore 18), Juventus-Inter (ore 20.45), Sassuolo-Brescia (domani ore 18.30). Classifica: Lazio 62, Juventus 60 (25 giocate), Inter 54 (24), Atalanta 48 (25), Roma 45, Napoli 39, Milan 36, Verona (25), Parma 35 (25), Bologna 34, Cagliari 32 (25), Sassuolo (24), Fiorentina 29 (25), Udinese (25), Torino 27 (25), Sampdoria 26 (25), Genoa, Lecci 25, Spal 18, Brescia 16 (25).

