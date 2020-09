Parma-Napoli 0-2, in gol Mertens e Insigne ma la stella è Osimhen

Buona la prima per il Napoli di Rino Gattuso che, dopo un primo tempo abbastanza abulico, ingrana la marcia nella ripresa e batte il Parma in trasferta 2-0 con le reti di Mertens e Insigne. A dare il via alla rinascita azzurra il debutto per Osimhen al posto di Demme. Il nigeriano rivitalizza l’attacco azzurro e al 63′ segna Mertens. Poi un palo e il 2-0 per Insigne. Cross dalla destra di Lozano verso Osimhen, palla allontanata dalla difesa del Parma ma sui piedi di Mertens. Controllo e destro piazzato in area da posizione centrale. 1-0. Al 68′ palo di Insigne. Tiro da fuori del capitano del Napoli, destro a giro dal limite dopo assist di tacco di Osimhen. Si salva Sepe. Al 77′ arriva il 2-0: brutta palla persa dal Parma. Il Napoli recupera e vola verso la porta. Lozano calcia dal centro destra dell’area trovando la risposta di Sepe. Sul tap in ecco Insigne che infila in rete. Finisce 2-0 e il Napoli la sua prima certezza: con Osimhen la squadra va.

Prima giornata: Fiorentina-Torino 1-0 (78′ Castrovilli), Hellas Verona-Roma 0-0, Parma-Napoli 0-2 (63′ Mertens, 77′ Insigne) Genoa-Crotone ore 15, Sassuolo-Cagliari ore 18, Juventus-Sampdoria ore 20.45 Lunedì 21 settembre: Milan-Bologna ore 20.45 Mercoledì 30 settembre ore 15: Udinese-Spezia, Benevento-Inter, Lazio-Atalanta Classifica: Napoli, Fiorentina 3, Roma, Verona 1, Torino, Parma, Sassuolo, Cagliari, Juventus, Sampdoria, Milan, Bologna, Udinese, Spezia, Benevento, Inter, Lazio, Atalanta 0 Prossimo turno (seconda giornata): Sabato 26 settembre: Torino-Atalanta ore 15, Cagliari-Lazio ore 18, Sampdoria-Benevento ore 18, Inter-Fiorentina ore 20.45, Domenica 27 settembre: Spezia-Sassuolo ore 12.30, Napoli-Genoa ore 15, Hellas Verona-Udinese ore 15, Crotone-Milan ore 18.00, Roma-Juventus ore 20.45, Lunedì 28 settembre: Bologna-Parma ore 20.45.

