Per Irama doppio disco di platino con “Crepe”

Irama

“Crepe” il nuovo EP di Irama uscito il 28 agosto per Warner Music, entra direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia questa settimana (classifica Top of The Music FIMI/GfK diffusa oggi). Un nuovo importante risultato che si aggiunge al successo straordinario del singolo “Mediterranea”, il brano musicale più ascoltato in Italia questa estate su Spotify, con oltre 63 milioni di stream, già certificato doppio platino e salito in vetta a tutte le classifiche radio, streaming e vendite. Un successo che potrebbe estendersi anche oltre i confini nazionali perchè è uscita -in tutto il mondo- la versione latina del brano con De La Ghetto. “Crepe” rispecchia le caratteristiche di un artista eclettico che spazia dal latin all’urban a elementi rock, generi che contribuiscono a creare questo puzzle che è il nuovo EP e che rappresenta l’insieme di quello che è oggi Irama, l’estensione della sua personalità e della sua forma artistica.

