Re Carlo III: rinnovo l’impegno di servizio al Paese di mia madre

“Rinnovo la sua promessa di servire: nel lutto che la mia famiglia prova e condivide, siamo grati per gli oltre 70 anni in cui mia madre, come regina, ha servito” il Paese: questo l’impegno con cui Carlo III ha aperto il suo primo discorso da regnante dopo la morte di Elisabetta II. “Come ha fatto la stessa regina con tale devozione incrollabile, anch’io ora mi impegno solennemente per tutto il tempo rimanente che Dio mi concede, a sostenere i principi costituzionali nel cuore della nostra nazione”, ha proseguito Carlo III; “Ovunque viviate nel Regno Unito o nei regni e territori di tutto il mondo e qualunque sia il vostro background e le vostre convinzioni, cercherò di servirvi con lealtà, rispetto e amore, come ho fatto per tutta la mia vita”.

“Nel corso degli ultimi settant’anni abbiamo visto la nostra società trasformarsi in una società dalle molte culture e dalle molte fedi, e le istituzioni dello Stato sono cambiate a loro volta. Ma, in tutti i cambiamenti e le sfide, la nostra nazione e la più ampia famiglia dei Regni – dei cui talenti, tradizioni e successi vado immensamente orgoglioso – hanno prosperato e fiorito. I nostri valori sono rimasti, e devono rimanere, costanti”, ha ribadito. “Conto sull’amorevole aiuto della mia cara moglie Camilla. In riconoscimento del suo leale servizio pubblico dal nostro matrimonio 17 anni fa, diventa la mia regina consorte: so che porterà alle esigenze del suo nuovo ruolo la ferma devozione al dovere su cui ho imparato a fare così tanto affidamento”, ha aggiunto il nuovo sovrano.

Carlo si è detto “oroglioso” per il figlio William, cui come erede al trono ha concesso formalmente il titolo di Principe di Galles: “Assumerà le responsabilità che sono state mie per 50 anni, Con Catherine al suo fianco, il nostro nuovo principe e principessa di Galles, lo so, continuerà a ispirare e guidare i nostri dibattiti nazionali, aiutando a portare gli emarginati al centro del terreno dove può essere dato loro un aiuto fondamentale”. “Voglio esprimere il mio amore per Harry e Meghan, che continueranno a costruire la loro vita” negli Stati Uniti, ha poi aggiunto. In conclusione del suo primo discorso da regnante, Carlo III si è rivolto direttamente alla madre morta ieri all’età di 96 anni: “Che le schiere degli angeli possano accompagnarti verso la pace”.

