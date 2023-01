Roma e Fiorentina ai quarti, fuori Samp e Genoa

Paulo Dybala

Sarà la Fiorentina di Italiano ad affrontare il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra toscana batte per 1-0 la Sampdoria al Franchi grazie alla rete di Barak nel primo tempo e si qualificano dunque al turno successivo. Nulla da fare per i blucerchiati, eliminati dalla competizione, che adesso dovranno rituffarsi sul campionato per cercare la salvezza. L’altra partita di Coppa Italia ha visto la vittoria della Roma sul Genoa.

Un lampo di Dybala è servito a battere all’Olimpico i rossoblu permettendo alla Roma di qualificarsi ai quarti di finale. La squadra di Mourinho (tornato in panchina) batte con merito il Genoa al termine di una gara in cui i giallorossi hanno costruito tante palle gol. La più ghiotta, nel primo tempo, sui piedi di Pellegrini che ha colpito il palo. Nella ripresa, il neo entrato Dybala ha confezionato la rete qualificazione con una bella azione individuale. Ora contro la vincente di Napoli-Cremonese

La coppa Italia prosegue martedì 17 alle 21 con Napoli-Cremonese. Giovedì 19 gennaio alle 15 Atalanta-Spezia; alle 18 Lazio-Bologna; alle 21 si chiude con Juventus-Monza. L’Inter sfiderà ai quarti la vincente di Atalanta-Spezia; la vincente Lazio-Bologna contro la vincente di Juventus-Monza; la vincente di Napoli-Cremonese contro la Roma e la Fiorentina contro il Torino.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA