Scossa di terremoto in Lombardia, epicentro nel Bergamasco. “Non risultano danni a persone o cose”

Terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato a Bergamo alle 11.34 ma è stato avvertito anche a Milano e Verona. La Protezione civile fa sapere che “dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia, che si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile, non risultano danni a persone o cose” causati dalla scossa di terremoto di questa mattina in provincia di Bergamo. La stessa Protezione civile spiega che l`evento sismico è stato registrato dall`Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 11.34 con magnitudo ML 4.4 ed epicentro localizzato nel comune di Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. “Sono vicino alla comunità scolastica, alle cittadine e ai cittadini di Bergamo e delle aree lombarde colpite dalle scosse di terremoto. Siamo in contatto con i nostri uffici territoriali per monitorare la situazione delle scuole”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

A Milano la scossa è stata avvertita distintamente, tanto che in diverse zone della città i palazzi hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Il terremoto è stato percepito chiaramente anche in provincia di Monza e Brianza e Pavia. “Sono in contatto con la Protezione Civile, al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose” scrive su Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Pochi precedenti storici di scosse di terremoto forti come quella registrata questa mattina nella Bergamasca. Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani evidenzia, nelle aree adiacenti, terremoti con magnitudo inferiore a 5 (quadrati gialli), come gli eventi sismici con epicentro vicino a Bergamo dell’8 marzo 1593 (magnitudo stimata Mw 4.86) e del 22 agosto 1606 (Mw 4.86) mentre più recentemente è stato registrato il 9 febbraio 1979 un evento sismico di magnitudo Mw 4.78.

