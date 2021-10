Sicilia, la vita del mago Atanus diventa un film

Esce oggi, martedì 26 ottobre al cinema, Divinazioni, l’ultimo film di Leandro Picarella. Alla proiezione di Palermo, al cinema Rouge et Noir alle ore 20.30, saranno presenti insieme all’autore, Jonas Carpignano e Achille Sidoti. Attraverso uno sguardo tra realtà e finzione, Divinazioni accompagna lo spettatore in una dimensione in cui si fondono fede, senso del sacro e superstizione. La narrazione segue la vita di Achille Sidoti, in arte “il mago Atanus”, star indiscussa dei cartomanti televisivi dell’era del 144, pioniere di una schiera di replicanti dei teleconsulti che per oltre un ventennio hanno trasmesso dalle reti private italiane.

Il docu-film è il ritratto inedito di un uomo con i segni e le cicatrici di un passato tra galera, truffe, televisione e cartomanzia, ma è anche un viaggio fisico e spirituale nel Sud del nostro tempo accompagnato dalle musiche di Ulisse Mazzagatti e dei Fratelli Mancuso, scandito dalle parole di Empedocle recitate da Mimmo Cuticchio sullo sfondo delle preziose immagini in Super8 dell’archivio della Cineteca Sarda.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it