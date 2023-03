Stalking ed estorsione, a giudizio ex calciatore di serie A

Stalking, estorsione e diffamazione. Per queste accuse un ex calciatore di serie A, Angelo Paradiso, 46 anni, è stato rinviato a giudizio dal giudice dell’udienza preliminari del tribunale di Roma. Nei confronti dell’imputato, un passato nelle formazioni di Lazio e Napoli e la gestione di un ristorante, il processo comincerà il 7 giugno prossimo.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti Paradiso ha minacciato ed insultato la ex compagna, che per anni – a cominciare dal 2020 – ha vissuto nel terrore. “Tu non lavorerai mai più, io ti distruggo, sei finita”, ha scritto l’uomo. “Ti brucio la macchina” e lettere in Rai per mettere in cattiva luce la donna. La vittime delle violenze si è costituita parte civile con l’avvocato Fabrizio Armelisasso.

