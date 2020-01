Torna “I delitti del Barlume”, la serie tv tra crime e comedy

Torna in tv “I delitti del Barlume” con tutta la sua ironia toscana e il giallo da risolvere. Lunedì 13 e 20 gennaio in prima serata su Sky due nuovi appuntamenti con la serie tv, un felice connubio di di crime e comedy, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. La prima delle due nuove storie si intitola “Donne con le palle” (dall omonimo racconto dello scrittore pisano). Alla regia ancora una volta Roan Johnson che dirige gli attori che hanno reso celebri i personaggi del “BarLume”: Filippo Timi, nel ruolo del “Barrista” Massimo Viviani, Lucia Mascino come Commissario Fusco, mentre Enrica Guidi ancora una volta è la Tizi.

Tornano anche Stefano Fresi e Corrado Guzzanti. Immancabile anche il “quartetto uretra”, capitanato da Alessandro Benvenuti (Emo), insieme ad Atos Davini (Pilade) Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo). Nella prima delle due nuove storie, Donne con le palle l’immaginaria città di Pineta ospita i playoff di beach volley mentre la Fusco deve occuparsi di un nuovo caso di omicidio. E in città torna anche “il Viviani”. La seconda delle due nuove storie, dal titolo “Ritorno a Pineta”, tratto dal mondo del BarLume, andrà in onda lunedì 20 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

