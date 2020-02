Cadorna-Malpensa in 10 minuti, via a studio fattibilità Hyperloop

Hyperloop Italia e Fnm, società controllata dalla Regione Lombardia attiva nel trasporto pubblico locale, avvieranno uno studio di fattibilità tecnico-economica-giuridica, della durata di sei mesi, per valutare l’eventuale realizzazione sulla tratta Cadorna-Malpensa di un sistema di trasporto per passeggeri e merci basato su tecnologia di levitazione magnetica passiva. Le capsule-vagone sulle quali si basa questo futuristico mezzo di trasporto, che la società capogruppo sta testando a Tolosa, in Francia, sarebbero in grado di collegare il centro di Milano con l’aeroporto intercontinentale in dieci minuti.

