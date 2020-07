Cagliari-Sassuolo 1-1, Interrotto sogno europeo degli emiliani

Un’ora di gioco di assoluto dominio non basta al Sassuolo. Alla Sardegna Arena la sfida tra Cagliari e Sassuolo finisce 1-1, reti del solito Caputo al 12′ e di Joao Pedro al 63′, che ritrova così il gol dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. I neroverdi, che con questo pareggio arrivano a otto risultati utili consecutivi, restano dunque a cinque punti dal Milan che ha anche una partita in meno e vedono allontanarsi il sogno europeo. Il Cagliari, rimasto in dieci per quasi tutto il secondo tempo, dimostra di saper reagire davanti alle difficoltà, nonostante sia in quella zona della classifica in cui hai pochissimo da temere e poco da sperare.

Risultati (34esima giornata): Verona-Atalanta 1-1, Cagliari-Sassuolo 1-1, Milan-Bologna (ore 21.45), Domenica 19 luglio: Parma-Sampdoria (ore 17.15), Brescia-Spal (ore 19.30), Fiorentina-Torino (ore 19.30), Genoa-Lecce (ore 19.30), Napoli-Udinese (ore 19.30), Roma-Inter (ore 21.45), Lunedì 20 luglio: Juventus-Lazio (ore 21.45).

Classifica: Juventus 77, Inter, Atalanta 71, Lazio 69, Roma 57, Milan, Napoli 53, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Cagliari 42, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Torino 37, Udinese 36, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.

Prossimo turno (35esima giornata) Martedì 21 luglio: Atalanta-Bologna (ore 19.30), Sassuolo-Milan (ore 21.45), Mercoledì 22 luglio: Parma-Napoli (ore 19.30), Inter-Fiorentina (ore 21.45), Lecce-Brescia (ore 21.45), Sampdoria-Genoa (ore 21.45), Spal-Roma (ore 21.45), Torino-Verona (ore 21.45), Giovedì 23 luglio, Udinese-Juventus (ore 19.30), Lazio-Cagliari (ore 21.45).

