Verona-Atalanta 1-1, Juric imbriglia Gasperini

Ilicic

Finisce 1-1 tra Verona e Atalanta, primo anticipo della 34esima giornata di Serie A. I nerazzurri sbloccano la situazione al 50`, quando Zapata sfrutta un errore di Gunter per insaccare col mancino; l`Hellas riesce a trovare la rete del pari al 59` grazie al tap-in vincente di Pessina dopo la parata di Gollini su Rrahmani. All`Atalanta, ora seconda in coabitazione con l`Inter, manca solo un punto per disputare anche la prossima Champions League.

Risultati (34esima giornata): Verona-Atalanta 1-1, Cagliari-Sassuolo (ore 19.30), Milan-Bologna (ore 21.45), Domenica 19 luglio: Parma-Sampdoria (ore 17.15), Brescia-Spal (ore 19.30), Fiorentina-Torino (ore 19.30), Genoa-Lecce (ore 19.30), Napoli-Udinese (ore 19.30), Roma-Inter (ore 21.45), Lunedì 20 luglio: Juventus-Lazio (ore 21.45).

Classifica: Juventus 77, Inter, Atalanta 71, Lazio 69, Roma 57, Milan, Napoli 53, Sassuolo 47, Verona 45, Bologna 43, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Torino 37, Udinese 36, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.

Prossimo turno (35esima giornata) Martedì 21 luglio: Atalanta-Bologna (ore 19.30), Sassuolo-Milan (ore 21.45), Mercoledì 22 luglio: Parma-Napoli (ore 19.30), Inter-Fiorentina (ore 21.45), Lecce-Brescia (ore 21.45), Sampdoria-Genoa (ore 21.45), Spal-Roma (ore 21.45), Torino-Verona (ore 21.45), Giovedì 23 luglio, Udinese-Juventus (ore 19.30), Lazio-Cagliari (ore 21.45)

