Colpi di Napoli e Cagliari, battute Verona e Spal

Colpi esterni di Napoli e Cagliari nella 27esima giornata di serie A. Il Napoli batte 2-0 il Verona in trasferta e sale a quota 42 punti in classifica, momentaneamente a – 3 dal quinto posto occupato dalla Roma. Agli uomini di Gattuso bastano due zuccate su corner, prima di Milik (38′), poi del subentrato Lozano (90′) per portare a casa i primi tre punti dopo la sbornia della Coppa Italia. Gli Scaligeri restano a mani vuote nonostante l’ottima prova, che li conferma come una delle grandi sorprese di questa stagione. Giovanni Simeone firma al 93′ il gol che regala l’1-0 al Cagliari sul campo di una Spal sfortunata e sempre più penultima in serie A.

Sfida tra due squadre in grande difficoltà e all’insegna della tensione. Vicari sfiora l’eurogol in avvio, poi cresce il Cagliari (bravo l’esordiente Letica su Rog). Nella ripresa Pellegrini e Ragatzu sfiorano il gol per gli isolani, nel finale prodigioso Olsen sull’ex Cerri. A tempo scaduto la rete decisiva. Classifica: Juventus 66, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 42, Milan 39, Verona 38, Parma 36, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo, 32, Fiorentina 31, Udinese, Torino 28, Sampdoria 26, Genoa, Lecce 25, Spal 18, Brescia 17. Il turno è completato da Genoa-Parma (ore 21.45, Dazn), Torino-Udinese (ore 21.45, Sky). Mercoledì 24 giugno: Inter-Sassuolo (ore 19.30, Dazn), Atalanta-Lazio (ore 21.45, Sky), Roma-Sampdoria (ore 21.45, Sky).

