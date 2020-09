Coronavirus, calo contagi ma impennata vittime. In Lombardia il maggior aumento dei decessi

Sono 1.638 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 1.907 registrati ieri. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della salute che invece parla di crescita di vittime che oggi toccano quota 24 (ieri erano 10). Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. A fronte di un incremento di 1.638 nuovi casi, nelle ultime 24 ore sono stati fatti in Italia 103.223 tamponi per la ricerca del Sars-Cov-2, che portano il totale a 10.349.386 dall’inizio dell’epidemia. Ieri l’incremento dei nuovi casi aveva registrato un +1907 a fronte di poco meno di centomila tamponi: 99.839. Il totale delle vittime ha così raggiunto quota 35.692, quello dei casi positivi 296.569. In Lombarda il maggior aumento dei decessi (+9).

Gli attuali positivi al Sars-Cov-2 in Italia sono 43.161, con un incremento di 704 persone rispetto a ieri. Su 43.161 attuali positivi, 2.380 persone sono ricoverate in ospedale con sintomi, 7 in meno rispetto a ieri, 215 sono in terapia intensiva, sette n più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 40.566 persone. I dimessi-guariti salgono a 217.716: segnando un incremento di 909 nelle ultime 24 ore.

IN CIFRE

296.569 casi (+1.638)

10.349.386 tamponi (+103.223)

2.380 ricoverati (-7)

215 terapie int. (+7)

35.692 morti (+24)

217.716 guariti (+909)

43.161 positivi (+704)

60.770 casi testati oggi (2,70%)

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 243 i nuovi positivi al Coronavirus scoperti in Lombardia nelle ultime 24 ore, sulla base di 21.721 tamponi effettuati, e nove i morti. Lo ha riferito la Regione nel suo bollettino quotidiano. Dei 243 nuovi positivi 29 sono ‘debolmente positivi’ e dieci a seguito di test sierologico. In terapia intensiva ci sono attualmente 36 persone(+4), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono scesi a quota 271 (-13). Il totale complessivo dei decessi da inizio pandemia è di 16.917.

VALLE D’AOSTA

Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus è emerso in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di un numero di tamponi (225) quasi triplicato rispetto al giorno precedente (82). I casi totali scendono da 49 a 48: i ricoverati con sintomi restano sei mentre calano da 43 a 42 le persone in isolamento domiciliare. I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità sui casi di Covid-19. I casi totali dall’inizio della pandemia restano 1.276 e i morti 146. Diversi tamponi sono stati effettuati dopo che, nella serata di giovedì 17 settembre, un anziano ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Parini era risultato positivo. Gli altri pazienti sono risultati tutti negativi.

PIEMONTE

Sono 34.241, +74 rispetto a ieri, di cui 48 asintomatici, i nuovi casi di Coronavirus registrati dalla Regione Piemonte nelle ultime 24 ore. Dei 74 casi, 20 sono stati individuati con screening, 36 contatti di caso, 18 con indagine in corso. I casi importati sono 10 su 74. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, sono così suddivisi su base provinciale: 4.285 Alessandria, 1.939 Asti, 1.116 Biella, 3.288 Cuneo, 3.194 Novara, 17.079 Torino, 1.635 Vercelli, 1.207 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 290 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 208 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 140 (stabili rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2158. I tamponi diagnostici finora processati sono 666.3091, di cui 369.272 risultati negativi.

Oggi l`Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.450(+ 50 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3.412 (+2) Alessandria, 1627 (+1) Asti, 857 (+1) Biella, 2.661 (+6) Cuneo, 2.483 (+13) Novara, 13.970 (+20) Torino, 1246 (+7) Vercelli, 1006 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 188(+0) provenienti da altre regioni. Altri 333 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell`esito del secondo. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione. Il totale è quindi di 4154 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 400 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

VENETO

Altri 110 nuovi casi di coronavirus in Veneto nella notte. Secondo il bollettino quotidiano della Regione a oggi sono 25.609 il totale degli infetti dall’inizio dell’emergenza. Sono 160 le persone che hanno sintomi delle 7.806 ad oggi in isolamento domiciliare.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 687 (10 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 20 sono ricoverati in altri reparti. È stato registrato un nuovo decesso (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 33 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.345: 1.569 a Trieste, 1.410 a Udine, 972 a Pordenone e 381 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.308, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 658. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

TRENTINO ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 26 i nuovi casi. Su 2.281 tamponi esaminati ieri, 26 hanno dato esito positivo, facendo così schizzare a 219 le positività negli ultimi sette giorni. Non ci sono nuove vittime – il dato di 292 è fermo ai primi di giugno – ma il contagio in provincia di Bolzano è tornato ad essere sensibile considerando anche che nella giornata di ieri erano stati comunicati 72 nuovi casi. In totale in Alto Adige le persone che hanno contratto il Covid-19, come da responso del tampone, sono 3.281. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 15 e altri due necessitano delle cure della terapia intensiva. Salgano da 38 a 44 i pazienti positivi che si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. In aumento anche i pazienti in isolamento domiciliare, 1.793. Le persone guarite sono 2.584, sei in più rispetto a ieri. Stabile l’andamento dei contagi In Trentino: oggi i nuovi casi sono 22 casi, di cui 8 con sintomi e un minorenne. I tamponi analizzati ieri sono stati 2.375. Lo dice il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel dettaglio, le indagini epidemiologiche che da giorni stanno aiutando a mantenere circoscritti, per quanto possibile, i cluster individuati hanno rilevato altri 4 soggetti di cui 1 sintomatico, dice il rapporto. Sul fronte ricoveri, i pazienti oggi sono 10, nessuno è in rianimazione.

LIGURIA

Sono 79 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 2.666 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi positivi si concentrano per la maggior parte nell’Asl spezzina (sono 36, di cui 17 contatti di caso confermato e 19 attività screening) e nell’Asl genovese (sono 31, 6 contatti di caso confermato, 18 individuati con attività di screening e 7 accessi ospedale). I pazienti deceduti sono 4, un uomo di 73 anni all’ospedale Villa Scassi di Genova e tre (un uomo di 83 anni e due donne di 92 e 96 anni) all’ospedale di Sarzana (La Spezia). Gli ospedalizzati sono 156, uno in meno rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 20 persone mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 2.140.

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 34.225 casi di positività: 133 nuovi casi in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Lo rende noto la Regione Emilia-Romagna, sottolineando che “prosegue l`attività di controllo e prevenzione”, infatti: dei 133 nuovi casi, 71 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone e 62 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti. Sono 20 i nuovi contagi collegati a rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l`isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 10. L`età media dei nuovi positivi di oggi è 37,7 anni. Su 71 nuovi asintomatici, 28 sono stati individuati attraverso i test per categoria introdotti dalla Regione, 4 tramite i test pre-ricovero, 37 grazie all`attività di contact tracing e in un caso da screening sierologico. Per un ultimo caso positivo asintomatico al momento della diagnosi non è al momento noto il motivo di esecuzione del tampone. Purtroppo, si sono verificati due decessi, nel piacentino: un uomo di 90 anni, di Fiorenzuola d`Arda, e una donna di 92 anni di Piacenza.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (23), Piacenza (15), Parma (19), Reggio Emilia (15), Modena (24). A Bologna e provincia sono 23 i nuovi casi positivi, di cui 16 riconducibili a focolai e 7 sporadici. Tre sono rientri dall`estero, 4 da altre regioni italiane.Sui 10 asintomatici, 3 casi sono emersi in seguito ad attività di contact-tracing, 5 da test per categoria e 2 da test pre-ricovero. Quindici i nuovi positivi in provincia di Piacenza: 3 sono rientri dall`estero (2 dalla Romania – di cui uno sintomatico – e uno dall`Ucraina), mentre un altro, sintomatico, da altra regione italiana (Sardegna). Un nuovo caso è un paziente che ha manifestato sintomi; altri 7 nuovi (di cui 6 sintomatici) sono contatti stretti di focolai preesistenti. Un altro (sintomatico) è stato individuato a seguito dell`intervento dell`Usca (Unità speciali di continuità assistenziale); uno dopo un accesso al Pronto soccorso (ed esecuzione del tampone) e uno in seguito a uno screening per accedere a una comunità. In provincia di Parma, sui 19 nuovi positivi (tutti sporadici) 3 riguardano rientri dall`estero e uno da altra regione italiana. Sui 10 asintomatici, 4 sono emersi tramite attività di contact tracing, 5 da test per categoria, mentre per uno al momento non è noto il motivo di esecuzione del tampone. Sul territorio reggiano, su 15 nuovi positivi (di cui 14 in isolamento domiciliare), 8 sono riconducibili a focolai familiari, mentre 5 sono casi sporadici; un caso è un rientro dall`estero (Romania), un altro è stato individuato tramite screening. Nel modenese, su 24 nuovi positivi, 3 sono rientri dall`estero (uno dalla Repubblica Dominicana, 2 dalla Francia), 4 da altre regioni italiane (uno Sardegna e 3 dalla Puglia). Tredici sono contatti di casi noti (legati a diversi focolai), 2 casi sporadici in cui al momento non è stato individuato il link epidemiologico; infine, 2 persone sono risultate positive nell`ambito di screening.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sono 8.998, per un totale di 1.077.776. A questi si aggiungono anche 2.306 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.438 (69 in più di quelli registrati ieri). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.245 (79 in più rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva scendono a 19 (-2 rispetto a ieri), e i ricoverati negli altri reparti Covid a 174 (-8). Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.313 (+61 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all`infezione, e 25.306 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.948 a Piacenza (+15, di cui 10 sintomatici), 4.175 a Parma (+19, di cui 9 sintomatici), 5.672 a Reggio Emilia (+15, di cui 5 sintomatici), 4.784 a Modena (+24, di cui 7 sintomatici), 6.074 a Bologna (+23, di cui 13 sintomatici), 549 a Imola (+5, di cui 4 sintomatici), Ferrara 1.379 (+8, di cui 6 sintomatici), a Ravenna 1.716 (+7, di cui 1 sintomatico), 1.292 a Forlì (+3, di cui 2 sintomatici), 1.090 a Cesena (+9, di cui 3 sintomatici ) e 2.546 a Rimini (+5, di cui 2 sintomatici).

TOSCANA

In Toscana sono 13.665 i casi di positività al Covid, 143 in più rispetto a ieri (71 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.686 (70,9% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 668.896, 8.651 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.827, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 109 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili). Oggi non si registrano nuovi decessi. L’età media dei 143 casi odierni è di 39 anni circa (il 25% ha meno di 26 anni, il 25% tra 26 e 40 anni, il 44% tra 41 e 65 anni, il 6% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 61% è risultato asintomatico, il 31% pauci-sintomatico.

MARCHE

Nella Regione Marche per l’emergenza Coronavirus il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1458 tamponi: 702 nel percorso nuove diagnosi e 756 nel percorso guariti. I positivi sono 24 nel percorso nuove diagnosi: 12 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 1 rientro dall’estero (Ucraina), 4 contatti stretti di casi positivi, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti domestici, 3 contatti in ambiente di vita, 1 contatto in ambiente residenziale/assistenziale, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo e 4 casi in fase di verifica.

UMBRIA

Sono 33 i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 1.767 tamponi. Dopo i 33 di ieri, si registrano altri 15 nuovi guariti, 1.633 totali, mente c’è un nuovo decesso, 83 in tutto. Il numero degli attualmente positivi dopo due giorni di calo torna a salire: oggi sono sono 477. Scendono da 32 a 31 i ricoverati, quattro dei quali (ieri erano 5) in terapia intensiva. I tamponi complessivamente eseguiti dall’inizio della pandemia sono 186.307.

LAZIO

Su 10mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 197 nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2, di questi 118 sono a Roma. Nella regione si registra anche un decesso per Covid-19. “Mantenere alta l`attenzione ed è necessario rispettare le misure di prevenzione”, commenta l`assessore alla sanità della regione lazio, Alessio d`Amato, ricordando che a Formia c’è l’obbligo di mascherina all`aperto per il focolaio del mercato del pesce, dove è in atto lo screening dei contatti presso il drive-in allestito al mercato. L’assessore alla sanità della Regione Lazio ha illustrato in particolare la distribuzione dei casi nel territorio. Nella Asl Roma 1 sono 49 i casi nelle ultime 24h e di questi otto sono casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dall`Austria, uno dall`Albania e due con link alla comunità del Perù. Diciassette sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 58 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattordici i casi di rientro, quattro dall`Ecuador, uno dell`India, due dall`Albania, uno dal Messico, uno dalla Bolivia e cinque con link alla comunità del Perù.

Quattordici sono contatti di casi già noti e isolati. Due i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di cinque casi di rientro, due casi con link dalla Sardegna e tre dalla Toscana. Quattro i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 10 i casi nelle ultime 24h e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro uno dall`Umbria e uno dal Friuli. Dieci sono i contatti di casi già noti e isolati e un caso di uno studente di Monterotondo. Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nelle province si registrano 41 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono trentuno i casi e si tratta di ventotto casi con link al cluster del mercato ittico dove è in corso l`indagine epidemiologica. Nella Asl di Frosinone si registrano tre casi e di questi uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Rieti, infine, si registrano sette casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

PUGLIA

Oggi in Puglia, sono stati registrati 3.717 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 108 casi positivi: 40 in provincia di Bari, 12 in provincia Barletta Andria Trani, 3 in provincia di Brindisi, 43 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Lo rende noto la regione, aggiungendo che è stato registrato un decesso nella provincia Bat. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 372.288 test, 4.278 sono i pazienti guariti, 2.088 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.944, così suddivisi: 2.680 nella Provincia di Bari; 563 nella Provincia di Bat; 756 nella Provincia di Brindisi; 1.649 nella Provincia di Foggia; 749 nella Provincia di Lecce; 493 nella Provincia di Taranto; 53 attribuiti a residenti fuori regione; uno provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl – assicura la Regione Puglia – hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Antonio Sanguedolce, direttore generale della Asl di Bari ha spiegato che “il Dipartimento di Prevenzione oggi ha registrato 40 nuovi contagi. La positività al Sars-Cov 2 riguarda in particolare 31 contatti stretti collegati a casi isolati in precedenza e sottoposti a sorveglianza epidemiologica, mentre per i restanti 9 casi sono in corso i necessari accertamenti”. Il direttore generale della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone ha comunicato che “in provincia di Brindisi il Dipartimento di prevenzione ha individuato, attraverso l’attività di contact tracing, tre persone positive, collegate a casi già noti”. Mentre il direttore generale della Asl Bat, Alessandro Delle Donne ha evidenziato che “sono 12 i casi registrati oggi nella Provincia Bat e si tratta di contatti stretti di altri casi positivi registrati nei giorni scorsi e solo in 3 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche a cura del Dipartimento di prevenzione”. “Sono 43 le nuove positività al COVID 19 registrate in data odierna in provincia di Foggia. Di queste – ha dichiarato il direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla – 31 sono contatti di casi già noti; 8 sono persone sintomatiche, 4 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale”.

Inoltre – ha aggiunto il dg – “la Asl Foggia sta monitorando costantemente la situazione di una residenza per anziani dove, al momento, sono stati registrati 8 casi positivi al Covid-19. Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori. Il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato un sopralluogo all’interno della struttura. Il servizio di Igiene sta ricostruendo la catena dei contatti. Oggi pomeriggio saranno sottoposti al tampone i restanti ospiti e tutto il personale per un totale di 80 persone”. “Sono 6 i casi registrati oggi dalla Asl Lecce: 4 – ha spiegato il Dg della Asl Lecce, Rodolfo Rollo – sono contatti stretti di casi già noti, uno è un residente rientrato dalla Sardegna, l`altro un residente su cui sono in corso le indagini epidemiologiche del nostro Dipartimento di prevenzione”. Infine, il Dg Asl Taranto, Stefano Rossi ha riferito che “due dei tre casi di Covid rilevati in provincia di Taranto sono da attribuirsi a contatti stretti di casi di positività; invece, una donna negativa in precedenza al primo tampone si è positivizzata ed è ricoverata presso il reparto infettivi del Moscati, anche a seguito delle patologie pregresse”.

BASILICATA

Dopo lo ‘zero’ di ieri, oggi la Basilicata fa registrare tre nuovi casi di contagio. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che il dato si riferisce agli ultimi 634 tamponi analizzati e che una persona residente a Calvello (Potenza) è guarita. Ora i lucani attualmente positivi sono 90, di cui 84 in isolamento domiciliare, mentre restano sette le persone ricoverate: un uomo che da diversi giorni si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera è “guarito” dal Covid-19 ma resta ancora ricoverato per altre patologie. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria (in Basilicata il coronavirus ha causato 28 vittime mentre sono 388 le persone residenti in regione guarite) sono stati analizzati 66.518 tamponi, 65.853 dei quali sono risultati negativi.

CAMPANIA

In Campania sono 149 i positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, un decesso e 40 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi salgono a 10.089 mentre i decessi sono 456. Il totale dei guariti è 5.060 mentre i tamponi sono eseguiti 532.983 di cui 5.515 effettuati nella giornata di ieri.

SICILIA

Sono complessivamente 98, di cui un migrante, i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove il numero degli attuali positivi sale a 2.232. Il dato è contenuto nel report quotidiano elaborato dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità, da cui emerge anche la crescita dei guariti, 23 da ieri e 3.318 dall’inizio dell’emergenza. Resta stabile, invece, il numero delle vittime: 296. Dei 2.232 attuali positivi gli ospedalizzati sono 191, per 13 è stato necessario il ricovero in terapia intensiva, mentre 2.028 in isolamento domiciliare.áQuesta la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 21 a Catania, 48 a Palermo, 9 a Messina, 2 a Siracusa, 2 a Enna, 3 a Ragusa, 9 a Trapani e 4 ad Agrigento.

SARDEGNA

Sono 3.167 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 59 nuovi casi, 52 rilevati attraverso attività di screening e 7 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 141 in totale. In totale sono stati eseguiti 169.119 tamponi, con un incremento di 2,396 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 91 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 18 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.486. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.424 (+31) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 3.167 casi positivi complessivamente accertati, 508 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 317 (+9) nel Sud Sardegna, 202 (+7) a Oristano, 301 (+12) a Nuoro, 1.839 (+27) a Sassari.

