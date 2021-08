Coronavirus, continuano a crescere vittime e ricoveri (oltre 2mila). Sale anche il tasso di positività

Continuano a crescere vittime e ricoveri. Sono 3.190 i nuovi di casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore e 23 i morti. È in apparente calo il numero dei nuovi contagiati ma a fronte di metà numero di tamponi processati rispetto a ieri, solo 83.223 (ieri 167.761), come di consueto accade al lunedì. È quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute che riporta anche il totale delle vittime 128.088 e dei contagiati 4.358.533 da inizio pandemia. Ieri i nuovi casi erano stati 5.321 mentre i morti 5. Come detto, tornano a salire i decessi Covid nel nostro Paese che vede oggi 20 vittime (+ 3 del Veneto dei giorni scorsi, ma registrati solo ieri) contro le 2 di ieri. Sale anche il tasso di positività al 3,8% contro il 3,2% di ieri.

A preoccupare i numeri dei ricoveri: con l’aumento odierno di 116 pazienti, il totale dei posti letto occupati in reparto nel nostro Paese è di 2.070. In aumento anche le terapie intensive a +19 con 249 in totale e 25 ingressi giorno. La percentuale di posti letto occupati dai pazienti in terapia intensiva è invece stabile al 3%. I dati peggiori riguardano le due isole maggiori. La Sardegna è la regione che registra la maggior percentuale di ricoveri in terapia intensiva, al 9%, in crescita del 2%, mentre è stabile il dato dei ricoveri in area non critica al 5%. Situazione ribaltata in Sicilia che vede il 5% per le terapie intensive, stabile, ma in aumento di un punto percentuale i ricoveri in area non critica al 10%. In leggero aumento il numero dei guariti, a 1.498 contro i 1.250 di ieri: continuano infatti a crescere gli attuali positivi con 1.667 nuovi casi per un totale di 93.017, di cui 90.698 in isolamento domiciliare.

