Coronavirus, continuano a salire i nuovi contagiati ma calano i ricoveri. Arcuri: 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo

Non si arresta il coronavirus. I dati che emergono dall’odierno bollettino del ministero della Salute-Iss non sono certo incoraggianti. A fronte di 178.596 tamponi nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 20.331 mentre i morti 548. Ieri c’erano stati 15.378 nuovi casi su 135.106 tamponi processati e 649 vittime (con un tasso di positività dell’11,4%). Le regioni con il maggior numero di casi sono: Veneto (+3.638), Lombardia (+2.952) e Lazio (+2.007). I tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 178.596: ieri i test erano stati 135.106. Il tasso di positività è dell’11,3%, quasi invariato rispetto all’11,4% di ieri.

Sono in aumento di due unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183: il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.571. Dai reparti ordinari sono invece usciti 221 pazienti nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.174. Gli attualmente positivi sono 568.712, in calo rispetto a ieri (-449). I guariti di oggi sono 20.227 per un totale di 1.556.356.

Il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, fa sapere che al momento è stato presentato un programma con 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 ad aprile, 21,5 milioni entro fine maggio e si può completare la vaccinazione volontaria entro agosto. Inoltre, per la somministrazione del vaccino Pfizer (modello Freeze) il Commissario per l’Emergenza, invierà da subito 1.500 operatori tra medici e infermieri, a integrazione dei 3.800 già operativi nelle singole regioni. La suddivisione sarà in base alla popolazione. Entro il 7 gennaio sarà comunicato l’elenco del personale individuato per regione alla Agenzie per il lavoro (sono 5 divise per aree territoriali, in base al numero di popolazione) e a partire dal 20 i primi candidati saranno disponibili.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, invece sottolinea che “ora è in atto quell’accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle Regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il paese è pronto. L’Italia, secondo Speranza, è seconda in Europa “per numero di vaccinazioni, dietro solo alla Germania, e abbiamo tutte le capacità per accelerare. Il Piano sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini. Sono stati fatti degli sforzi straordinari da parte di tutte le regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70 mila vaccini al giorno a livello nazionale finché non si avranno gli alti vaccini autorizzati”, continua Speranza.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

A fronte di 28.462 tamponi effettuati in Lombardia sono 2.952 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 2.486. I ricoverati in terapia intensiva sono 471 (-4) e i ricoverati non in terapia intensiva 3.424 (+80). I decessi sono 92 su un totale totale complessivo di 25.498 (+92). Lo rende noto Regione Lombardia. I nuovi casi per provincia: Milano: 727 di cui 310 a Milano città; Bergamo: 136; Brescia: 681; Como: 159; Cremona: 115; Lecco: 88; Lodi: 89; Mantova: 274; Monza e Brianza: 175; Pavia: 291; Sondrio: 77; Varese: 95.

VALLE D’AOSTA

Sono 26 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Val d’Aosta nelle ultime 24 ore. In totale, al momento, nella regione, i positivi sono 407, di questi 54 ricoverati in ospedale ed 1 in terapia intensiva. 352 le persone in isolamento domiciliare. Stabile a 388 il numero dei decessi.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato1208 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui108 dopo test antigenico), pari al 6,8% dei17.690 tamponi eseguiti, di cui 9355 antigenici. Dei 1208 nuovi casi gli asintomatici sono 480, pari al 39,7%. I casi sono così ripartiti: 312 screening, 602 contatti di caso, 294 con indagine in corso; per ambito: 115 RSA/Strutture socio-assistenziali, 76 scolastico, 1017 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 206.54. I ricoverati in terapia intensiva sono 192 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2773 (-74rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 17.384. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.081.247 (+17.690 rispetto a ieri), di cui 936.161 risultati negativi. Sono 45 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 8088 deceduti risultati positivi al virus.

PROVINCIA DI TRENTO

Ancora molti casi positivi in Trentino, e ancora molto alta la percentuale degli anziani che si contagiano. Il rapporto di oggi dell’azienda provinciale per i servizi sanitari indica altri 122 casi positivi al molecolare e 470 all’antigenico. Dai tamponi molecolari è arrivata poi la conferma della positività di 81 soggetti già individuati nei giorni scorsi dai test rapidi. Non si arrestano purtroppo nemmeno i decessi: oggi ce ne sono altri 5, di cui 3 avvenuti in ospedale. Si tratta di 3 uomini e di 2 donne, di età compresa fra i 71 ed i 97 anni. Nel primo pomeriggio risultavano invece somministrati 4.262 vaccini, di cui 1.308 ad ospiti di residenze per anziani. Negli ospedali trentini il rapporto fra nuovi ingressi e dimissioni volge a favore di queste ultime: ieri se ne sono registrate 45 a fronte di 36 nuovi ricoveri; il totale dei pazienti Covid nei vari reparti dunque è pari a 404 (ieri erano 416), di cui 45 in rianimazione. Continua ad aumentare fortunatamente il numero dei guariti che si avvicina alla soglia dei 20.000: con i 249 registrati oggi, infatti, il totale arriva a 19.806. Molto alto il numero di tamponi analizzati ieri: al Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ne sono stati gestiti 1.711 mentre alla Fem altri 1.177, per un totale di 2.888 tamponi molecolari. Quelli rapidi notificati all’Azienda sanitaria invece sono stati 2.461.

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 614 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. L’azienda sanitaria provinciale scinde le positività, 320 sono quelle emerse da 2.561 tamponi Pcr esaminati e 294 quelli su 1.746 test antigenici eseguiti sempre nella giornata di ieri. Da inizio pandemia le persone positive ad un tampone molecolare sono 30.451 su 164.792 testate. Le persone guarite dopo positività al tampone Pcr sono 18.584. I decessi avvenuti ieri sono stati 4 per un totale di 762. Cala leggermente la pressione sugli ospedali. Il dato odierno è di 190 pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri (ieri erano 203). I pazienti positivi che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 23 mentre i pazienti infetti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 150. Cresce il numero delle persone in isolamento domiciliare, oggi sono 8.510, circa 150 in più rispetto a 24 ore prima.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 606 nuovi contagi su 6.380 tamponi molecolari (pari al 9,5%). Sono stati realizzati inoltre 2.616 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 300 nuovi casi che dovranno essere confermati con tampone molecolare nei prossimi giorni. I decessi registrati sono 24, a cui si aggiungono 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 5 dicembre e il 4 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 62 mentre quelli in altri reparti scendono a 649. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 1.805, con la seguente suddivisione territoriale: 468 a Trieste, 835 a Udine, 383 a Pordenone e 119 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 38.199, i clinicamente guariti salgono a 1.042, mentre le persone in isolamento sono 11.119.

VENETO

Sono 3.638 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 126 i decessi. Lo rende noto il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a 273.735, quello dei morti a 7.114. Si abbassa leggermente, rispetto a ieri, di poco più di un centinaio la pressione ospedaliera per quanto riguarda i ricoveri di pazienti Covid nei reparti non critici, 2.612 (-454), e anche nelle terapie intensive, 343 (-48). I soggetti attualmente positivi al virus sono 91.299 (-2.929).

EMILIA-ROMAGNA

Resta stabile la curva del contagio da Coronavirus in Emilia-Romagna. Sono 1.576, di cui 744 senza sintomi, i casi registrati nelle ultime 24 ore su un totale di 16.527 tamponi, cui si aggiungono 9.844 test rapidi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 47,6 anni. Sono morte altre 61 persone, i ricoveri in terapia intensiva sono 236 (+4), quelli negli altri reparti Covid 2.665 (-31). La situazione dei contagi per provincia vede Reggio Emilia con 289 casi, poi Bologna (239), Modena (209). I casi attivi sono 58.069 (+895 rispetto a ieri), il 95% in isolamento a casa. I guariti sono 620 in più. Continua intanto la campagna vaccinale: le somministrazioni programmate a livello regionale, sulla base delle prenotazioni ricevute dalle aziende sanitarie, oggi sono oltre 8 mila. Alle 14, erano stati fatti quasi quattromila vaccini, oltre 28mila complessivi, pari al 63% della prima fornitura di vaccini Pfizer-BioNtech.

TOSCANA

In Toscana sono 122.831 i casi di positività, 411 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 109.593 (89,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.929.121, 11.162 in più rispetto a ieri, di cui il 3,7% positivo. Sono invece 4.118 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 5.106 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.449, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 961 (38 in meno rispetto a ieri), di cui 146 in terapia intensiva (7 in più). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 13 uomini e 14 donne con un’età media di 80,9 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

Sono 347 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 4.368 tamponi analizzati, con un tasso di positività del 7,9%. Secondo i dati della Regione aggiornati al 6 gennaio, i guariti sono 203 (25.358 in tutto) e si registrano altri tre morti (643 dall’inizio della pandemia). Le persone attualmente positive passano da 3.933 a 4.074. Salgono i ricoveri, 322 (quattro in più), e sono due in più i pazienti in terapia intensiva (45). Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti in Umbria 518.260 tamponi.

MARCHE

Non accenna a calare il trend di positivi al coronavirus nelle Marche. Anche nell’ultima giornata ne sono stati rilevati 743 tra le nuove diagnosi, in termini assoluti il secondo maggior numero di casi giornalieri dopo quelli comunicati il 13 novembre (779). Dei nuovi contagi 220 in provincia di Pesaro Urbino, 163 in quella di ancona, 148 nel Fermano, 136 nel Maceratese, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 41 fuori regione. Nel Percorso Screening Antigenico, con 2.145 test, riscontrati 54 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) con un rapporto positivi/testati pari al 3%. Molto rilevante anche il numero di tamponi in 24ore. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che ne sono stati testati «6.908: 4.365 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2.145 nello screening con percorso Antigenico) e 2.543 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17%)». Tra i positivi al molecolare 72 persone con sintomi. I casi comprendono anche contatti in setting domestico (168), contatti stretti di casi positivi (259), in setting lavorativo (26), contatti in ambienti di vita/socialità (21), in setting assistenziale (10), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (14), screening percorso sanitario (9). Per altri 164 casi ancora in corso indagini epidemiologiche.

LAZIO

Sono 2.007 i nuovi contagi nel Lazio in base al bollettino Covid di oggi 6 gennaio 2021. In totale sono stati processati 15.417 tamponi. Ad oggi nel Lazio sono 77.766 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 74.617 in isolamento domiciliare. Mentre 3.149 persone sono ricoverate, di cui 306 in terapia intensiva. Infine, 3.972 persone sono decedute e 91.242 guarite. In totale sono stati esaminati 172.980 casi.

BASILICATA

Ci sono 222 nuovi contagi da Covid in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.646 tamponi processati. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono guarite 35 persone, e non si è registrato nessun decesso. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 96.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati analizzati 10037 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.581 nuovi casi per un tasso di positività del 15,7% (ieri era del 10,52%). Inoltre sono stati rilevati 23 decessi. I nuovi contagi sono stati individuati 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi, 190 nella provincia BAT, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. I 23 decessi sono avvenuti 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.085.419 test; 40.345 sono i pazienti guariti; 54.028 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus sono 25.386 (+398 rispetto a ieri), quelle negative 407.445. Ad oggi sono stati sottoposti a test 432.831 soggetti per un totale di 452.241 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 25.386 (+398 rispetto a ieri), quelle negative 407.445. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

SICILIA

Numeri preoccupanti per la Sicilia dove si registrano 1.692 i nuovi contagi da Coronavirus (mai così tanti negli ultimi 15 giorni) su 9.767 tamponi processati: il tasso di positività è del 17,3%, il più alto registrato oggi in Italia. Le vittime sono 29. Conforta quanto meno il dato sui guariti che oggi sono 1.350. Dopo giorni di aumento invece sono in calo i ricoveri in regime ordinario: 1.190 in tutto, 8 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano ricoverati 194 pazienti (+4). I contagi odierni sono così suddivisi: 485 a Palermo, 449 a Catania, 207 a Messina, 193 a Siracusa, 91 a Caltanissetta, 82 a Trapani, 73 ad Agrigento, 61 a Ragusa, 51 ad Enna

SARDEGNA

Sono 335 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Sardegna, 9 le vittime, 5 donne e 4 uomini tra i 72 e gli 89 anni. Salgono dunque a 32.605 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell’isola dall’inizio dell’emergenza, mentre le vittime sono in tutto 786. In totale sono stati eseguiti 496.887 tamponi con un incremento di 3.133 test. Sono invece 494 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+6 rispetto al dato di ieri), mentre sono 47 i pazienti in terapia intensiva (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.372. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 14.597 (+170) pazienti guariti, più altri 309 guariti clinicamente.

