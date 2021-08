Coronavirus, meno contagi e meno decessi in 24 ore. Gimbe: salgono ancora i ricoveri tra i non vaccinati

Sono stati accertati in Italia altri 7.221 nuovi contagi da coronavirus, con ulteriori 43 vittime nelle ultime 24 ore. È quello che emerge dal bollettino odierno sull`andamento dell`epidemia nel Paese diffuso dal ministero della Salute. Ieri c`erano stati 7.548 nuovi positivi al virus e 59 decessi. L`indice di positività – sono stati 220.872 i tamponi effettuati – passa dal 3,09 per cento di ieri (quando i test erano stati 244.420) al 3,3 per cento di oggi. Quanto ai ricoveri si registra un lieve incremento, 36 unità, nei reparti ordinari dove ora ci sono 4.059 pazienti, mentre restano sostanzialmente stabili le terapie intensive (503, +4 su ieri), con 38 ingressi giornalieri. Gli attualmente positivi sono 137.057 (ieri 135.724) e le persone in isolamento domiciliare 132.495 (ieri 131.202). La Sicilia è ancora una volta la regione che registra più casi, 1.097, seguita da Lombardia +758, Veneto +719 e Campania +696.

In sostanza, scendono sia i nuovi contagi sia i decessi nel nuovo bollettino. Ma al contrario di ieri, quando per la prima volta dopo diversi giorni la pressione ospedaliera era stata in calo, oggi crescono, seppur leggermente, i posti letto occupati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Guardiamo invece ai parametri determinanti per l’eventuale passaggio delle regioni in zona gialla (che riguarderà quasi certamente la Sicilia dal 30 agosto): l’incidenza è in aumento e supera la soglia dei 50 casi in ben 68 province, le terapie intensive sono cresciute dalle 423 unità della scorsa settimana alle 504 di oggi e i ricoveri con sintomi da 3.472 a 4.036. E tra questi ultimi crescono i pazienti non vaccinati.

Gimbe: salgono ancora i ricoveri tra i non vaccinati

Continuano a salire i ricoveri tra i non vaccinati. Mentre la campagna vaccinale che segna ad agosto un crollo di somministrazioni (-66,5%) e lascia ancora senza copertura ancora oltre 3,5 milioni di over 50. E’ la fotografia della Fondazione Gimbe dello stato della pandemia da Sars-cov-2. La Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta pone anche l’attenzione su un altra criticità: l’estensione del Green pass a 12 mesi – avverte – non è basata su evidenze scientifiche; altro punto dolente la scuola: il piano per le riapertura in sicurezza ‘non convince’.

Ecco tutti i dati

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 18-24 agosto 2021, rispetto alla precedente, un incremento di nuovi casi (45.251 contro 43.365) e decessi (345 contro 237). In aumento anche i casi attualmente positivi (135.325 contro 129.116), le persone in isolamento domiciliare (130.785 contro 125.221), i ricoveri con sintomi (4.036 contro 3.472) e le terapie intensive (504 contro 423). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 345 (+45,6%); terapia intensiva: +81 (+19,1%); ricoverati con sintomi: +564 (+16,2%); isolamento domiciliare: +5.564 (+4,4%); nuovi casi: 45.251 (+4,3%); casi attualmente positivi: +6.209 (+4,8%).

‘I nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – dopo la stabilizzazione della scorsa settimana, fanno registrare un lieve incremento visibile anche nella media mobile dei casi giornalieri, pur rimanendo sottostimati dall`insufficiente attività di testing e dalla limitata attività di tracciamento dei contatti’. Nella settimana 18-24 agosto, rispetto alla precedente, si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi in 8 Regioni e quello dei casi attualmente positivi in 13 Regioni. In 68 Province l`incidenza è pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti: in Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria tutte le Province raggiungono o superano tale soglia. Sono 13 le Province con oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Caltanissetta (318), Ragusa (281), Enna (268), Cagliari (239), Siracusa (234), Trapani (195), Messina (185), Catania (180), Reggio Calabria (169), Sud Sardegna (167), Palermo (163), Prato (163) e Agrigento (156) (tabella 2). Aumentano i decessi: 345 negli ultimi 7 giorni, con una media di 49 al giorno rispetto ai 34 della settimana precedente.

‘Seppur in maniera meno netta – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – continua a salire il numero dei posti letto occupati in ospedale: rispetto alla settimana precedente +16,2% in area medica e +19,1% in terapia intensiva’. In termini assoluti, il numero di posti letto occupati da parte di pazienti Covid in area medica è passato dai 1.088 del 16 luglio ai 4.036 del 24 agosto (+271%) e quello delle terapie intensive dai 151 del 14 luglio ai 504 del 24 agosto (+234%), anche se il dato nazionale rimane basso: 7% in area medica e 6% in area critica. Rilevanti tuttavia le differenze a livello regionale: per l`area medica si collocano sopra la soglia del 15% Sicilia (19%) e Calabria (15,2%); per l`area critica sopra la soglia del 10% Sardegna (11%) e Sicilia (11%). ‘Lieve aumento degli ingressi giornalieri in terapia intensiva – spiega Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – con una media mobile a 7 giorni di 40 ingressi/die rispetto ai 37 della settimana precedente’.

Sul fronte della campagna vaccinale, al 25 agosto risultano consegnate 82.612.430 dosi. Dopo la stabilizzazione delle consegne settimanali di luglio (range 2,3-2,7 milioni), ad agosto si è registrato un cambio di passo: 3,3 milioni di dosi consegnate nella prima settimana, 2,9 milioni la successiva e 3,9 milioni nell`ultima. Secondo le ultime dichiarazioni del Commissario Figliuolo, per questa settimana sono previste altre 5,3 milioni di dosi. ‘Contato che le scorte nazionali ammontano già ad oltre 6,2 milioni di dosi di vaccini a mRNA – spiega Marco Mosti – con le nuove forniture in arrivo potremo contare su 10 milioni di dosi entro la fine del mese’. E le somministrazioni, al 25 agosto, contano il 70,5% della popolazione (n. 41.767.543) con almeno una dose di vaccino (+788.108 rispetto alla settimana precedente) e il 61,9% (n.36.686.910) ha completato il ciclo vaccinale (+839.012). Il numero di somministrazioni, in calo da 4 settimane consecutive, è crollato nell`ultima settimana (n. 1.474.992), con una media mobile a 7 giorni a quota 222.993 dosi/die. Il punto critico è la copertura degli over 50. L`87,1% della popolazione over 50 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con un irrisorio incremento settimanale nazionale (+0,5%) e nette differenze regionali: dal 91,8% della Puglia all`80,4% della Sicilia.

In dettaglio: over 80: degli oltre 4,4 milioni, 4.172.652 (93,1%) hanno completato il ciclo vaccinale e 107.588 (2,4%) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 70-79 anni: degli oltre 5,9 milioni, 5.267.981 (88,3%) hanno completato il ciclo vaccinale e 152.894 (2,6%) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 60-69 anni: degli oltre 7,3 milioni, 6.196.591 (83,3%) hanno completato il ciclo vaccinale e 269.108 (3,6%) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 50-59 anni: degli oltre 9,4 milioni, 7.113.356 (75,1%) hanno completato il ciclo vaccinale e 552.766 (5,8%) hanno ricevuto solo la prima dose. Complessivamente, sono 4,6 milioni gli over 50 che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale, di cui 3,52 milioni (12,9%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose, con rilevanti differenze regionali (dal 19,6% della Sicilia al 8,2% della Puglia). Visto il sostanziale appiattimento dei trend di vaccinazione in queste fasce d`età, i dati confermano l`esitazione vaccinale degli over 50, mentre salgono tutte le curve degli under 40. Rimangono ancora notevoli differenze di copertura vaccinale tra le diverse classi anagrafiche. E ‘viste le difficoltà ad attuare una strategia di chiamata attiva, l`obbligo vaccinale rimane l`ultima possibilità’.

Secondo gli ultimi dati dell`Istituto Superiore di Sanità – ricorda la Fondazione Gimbe – l`efficacia del ciclo completo di vaccinazione, rispetto ai non vaccinati, raggiunge l`82,5% sulle diagnosi, il 94,9% sulle ospedalizzazioni, il 97% sui ricoveri in terapia intensiva e il 97,1% sui decessi. Se guardando i numeri assoluti potrebbe paradossalmente sembrare che ospedalizzazioni e decessi siano più frequenti negli individui vaccinati, rapportando il dato alla popolazione e standardizzandolo per 100.000 abitanti, appare molto netta la minore incidenza di eventi gravi nei vaccinati con doppia dose.La diffusione della variante delta – in conclusione – ha determinato un incremento dei contagi che, pur sottostimati dall`insufficiente attività di testing & tracing, al momento risultano stabili. Inoltre, in una fase epidemica caratterizzata dall`esplosione di focolai, la circolazione virale determina improvvise variazioni che ripropongono la necessità di restrizioni locali finalizzate a circoscrivere il contagio. Considerata la notevole contagiosità della variante delta, con l`inizio della stagione autunnale, la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività lavorative è cruciale tenere sempre alta l`attenzione sui comportamenti individuali specialmente in ambiente chiusi.

L’analisi della Fondazione Gimbe si riflette sui numeri: il progressivo incremento dei contagi ha determinato in 40 giorni un netto aumento dei ricoveri in area medica (+271%) e in terapia intensiva (+234%), con notevoli differenze regionali condizionate sia dalla circolazione del virus sia dalla copertura vaccinale con ciclo completo della popolazione, in particolare di over 50 e fragili: ‘La vaccinazione di tutte le fasce di età rimane pertanto fondamentale per arginare l`impatto della Covid-19’. Riguardo la fascia 12-19, però ‘non è realistico l`obiettivo di coprire con il ciclo completo il 60-65% prima dell`inizio dell`anno scolastico, visto che il 46,9% (n. 2.137.396) non ha ancora ricevuto nemmeno una dose e il 23,9% (n. 1.091.097) solo la prima, con marcate differenze regionali’. E ‘se il Governo si è impegnato a riaprire le scuole in presenza al 100%, le misure approvate con il DL 111/2021 non contengono rilevanti cambiamenti, a fronte di una variante del virus molto più contagiosa. Le numerose criticità che lo scorso anno scolastico hanno ostacolato, se non reso impossibile, lo svolgimento delle lezioni in presenza non sono state finora affrontate in modo risolutivo.

Non esiste alcuna rendicontazione pubblica su come siano stati impiegati i 150 milioni del decreto Sostegni (es. idonea areazione e ventilazione dei locali, distanziamento fisico, etc.); mentre i 350 milioni del Decreto Sostegni bis destinati a varie misure tra cui dispositivi di protezione individuale e riprogettazione spazi ad oggi sono stati ripartiti tra le scuole solo sulla carta. Sul fronte trasporti, al di là di generiche indicazioni sullo scaglionamento degli orari di ingresso, spunta solo la figura del mobility manager per predisporre gli spostamenti casa-scuola-casa di personale scolastico e alunni. Non è previsto lo screening periodico e sistematico di studenti e personale scolastico. Unica novità è l`obbligo del green pass per il personale scolastico, non esteso agli studenti over 12 per i quali si punta, con un rischio poco ‘ragionato’, esclusivamente sulla copertura vaccinale’. Infine ‘l`eventuale decisione di estenderne la validità del Green Pass a 12 mesi per le persone vaccinate o guarite non è ad oggi sostenuta da evidenze scientifiche, che al contrario iniziano a dimostrare una riduzione degli effetti della copertura vaccinale a partire dal 6° mese, in particolare negli anziani e nei soggetti fragili’. In conclusione, ‘un`eventuale estensione risponderebbe dunque solo all`esigenza di coprire il buco temporale” in attesa delle decisioni delle autorità regolatorie sulla somministrazione della terza dose’.

