Coronavirus, meno contagi ma anche meno tamponi. In Sicilia, mascherine obbligatorie

Ci sono 1494 persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore e 16 decessi (-1 rispetto a ieri). I 1.494 nuovi contagi da coronavirus registrati, indica un calo di 272 unità, con poco piu’ di 51mila tamponi (-36mila rispetto a ieri). I dati emergono dall’odierno bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente contagiati tornano a superare quota 50mila (50.323, +705) con 2.977 pazienti ricoverati con sintomi (+131) e 264 in terapia intensiva (+10). Restano in isolamento domiciliare 47.082 pazienti (+564) mentre sono guarite o sono stati dimesse 773 persone. La regione con più contagi è la Campania (295), seguita da Lazio (211) e Veneto (183).

Intanto in Sicilia dal 30 ottobre sarà obbligatorio l’uso delle mascherine quando si è tra estranei. la stretta anti-Covid è arrivata attraverso un decreto del presidente della Regione Siciliana, e che entrerà in vigore mercoledì 30 ottobre. Tra le misure, anche la registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall’estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. In pratica, secondo il provvedimento firnato da Nello Musumeci è obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività.



LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

In Lombardia, secondo i dati diffusi oggi, sono stati effettuati 7.933 tamponi e rilevati 119 nuovi positivi per una percentuale pari all’1,5%. I guariti/dimessi raggiungono un totale complessivo di 80.041 (+20), di cui 1.518 dimessi e 78.523 guariti. Invariato il numero di persone in terapia intensiva, 31. I ricoverati non in terapia intensiva: 306 (+4). I decessi, totale complessivo: 16.948 (+2). Riguardo la ripartizione per province, Milano 65, di cui 36 a Milano città; Bergamo: 8; Brescia: 14; Como: 1; Cremona: 1; Lecco: 1; Lodi: 1; Mantova: 2; Monza e Brianza: 12; Pavia: 4; Sondrio: 0; Varese: 10.

VENETO

Sono 183 i nuovi positivi al coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il presidente della Regione, Luca Zaia nel corso del punto stampa Sono 27.156 i casi totali dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Si riduce invece di 340 il numero delle persone in isolamento domiciliare (ad oggi scese a 8.611). Di questi il 42% è positivo e dei positivi solo 40 persone sono sintomatici.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 726 (una in più rispetto a ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi, il cui totale rimane a 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 2 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.610: 1.597 a Trieste, 1.538 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.533, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 697. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

TRENTINO

Dopo un lungo periodo privo di decessi purtroppo oggi il rapporto dell’Azienda provinciale di Trento per i servizi sanitari registra la scomparsa di una persona anziana ricoverata una decina di giorni fa. Il virus ha aggravato condizioni di salute già compromesse. Sul versante delle indagini epidemiologiche oggi si registrano 20 casi positivi in più, di cui 8 sintomatici: fra loro c’è anche un minorenne. Ci sono ancora collegamenti con i cluster noti, in particolare 2 contagi nella filiera alimentare. Da rilevare che ieri sono stati fatti 157 tamponi nel solo settore della raccolta frutta, con nessun caso positivo emerso (dall’avvio dello screening in questo ambito i positivi riscontrati finora sono 87). I pazienti che richiedono cure ospedaliere scendono a quota 11. I tamponi analizzati ieri sono stati 208, tutti all’Ospedale Santa Chiara di Trento. Nel pomeriggio in Provincia, i rappresentanti della Giunta hanno convocato la task force per un ulteriore aggiornamento sulle strategie diagnostiche e sulla situazione Covid nelle scuole, dove finora risultano in quarantena una quindicina di classi mentre altre 8 hanno terminato in questi giorni il periodo di isolamento dopo che erano stati individuati casi positivi fra alunni.

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.113 casi di positività, 85 in più rispetto a ieri, di cui 36 asintomatici individuati nell`ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l`attività di controllo e prevenzione: sul totale dei nuovi casi, 37 erano già in isolamento al momento dell`esecuzione del tampone, 52 sono stati individuati nell`ambito di focolai già noti. Sono 14 i nuovi contagi collegati a rientri dall`estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l`isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e regioni della Francia. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 2. L`età media dei nuovi positivi di oggi è 37,6 anni. Sui 36 asintomatici, 23 sono stati individuati grazie all`attività di contact tracing, 9 attraverso i test per categorie a rischio introdotti dalla Regione, 4 con gli screening pre-ricovero. Nessun nuovo decesso.

LIGURIA

Sono 109 i nuovi positivi in Liguria su 1.975 tamponi. In Asl 1: 4. 2 contatto di caso confermato e 2 attività di screening. In Asl 2: 12. 8 contatto di caso confermato e 4 attività di screening. In Asl 3: 64. 38 contatto di caso confermato e 25 attività di screening; 1 rientro estero. In Asl 5: 29, 20 contatto di caso confermato e 9 attività di screening. Nella nota si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone. In Liguria drastico aumento dei casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dalla Regione Liguria, da ieri sono stati registrati 109 nuovi casi di Coronavirus su 1.975 tamponi effettuati e una vittima. Nella giornata precedente i nuovi casi erano stati 45 su 1908 tamponi. A perdere la vita è stato un uomo di 80 anni residente a La Spezia, ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Tra i 109 nuovi casi, 64 sono stati rilevati in provincia di Genova e altri 29 in provincia di La Spezia. Al momento in tutto il territorio regionale sono 169 le persone ricoverate in ospedale, 10 più di ieri, di cui 24 in terapia intensiva, 2 più di ieri, mentre sono 3117 quelle positive e 2195 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

TOSCANA

In Toscana sono 14.651 i casi di positività al Coronavirus, 85 in più rispetto a ieri (31 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). L’età media degli 85 casi odierni è di 39 anni circa (il 28% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, l’1% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 72% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, con un’età media di 83 anni. Delle 85 positività odierne, 1 caso è riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 58% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I guariti crescono dell’1% e raggiungono quota 10.098 (68,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 728.049, 4.396 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.393, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 115 (10 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, con un’età media di 83 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 4.237 i casi complessivi ad oggi a Firenze (4 in più rispetto a ieri), 872 a Prato (15 in più), 1.021 a Pistoia (6 in più), 1.531 a Massa (5 in più), 1.811 a Lucca (17 in più), 1.526 a Pisa (14 in più), 731 a Livorno (8 in più), 1.157 ad Arezzo (10 in più), 622 a Siena (5 in più), 596 a Grosseto. Sono 547 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (1 in più). Sono 25, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 44 nella Nord Ovest, 15 nella Sud est. Complessivamente, 3.278 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (24 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%). Sono 6.548 (277 in più rispetto a ieri, più 4,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 2.149, Nord Ovest 3.482, Sud Est 917). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 115 (10 in più rispetto a ieri, più 9,5%), 22 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 4,3%).

LAZIO

“Su circa 8 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 211 casi e tre i decessi, di questi 73 casi sono a Roma”. Così l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, spiegando che si è “concluso lo screening all’istituto E.Mattei di Cerveteri con 466 test rapidi antigenici effettuati e si registrano tre casi positivi immediatamente isolati e sottoposti al tampone molecolare per la conferma, avviata l’indagine epidemiologica. Avviate le procedure di screening anche presso il liceo Manara di Roma dove proseguiranno anche nella giornata di domani e all’istituto Martino Filetico di Ferentino (FR). Abbiamo dato mandato alle Asl di procedere con gli screening negli istituti del loro territorio dando la priorità a quegli istituti dove si siano registrati dei casi di positività. Rimodulata la rete ospedaliera per un totale di 1.127 posti letto dei quali 866 di ricovero ordinario e 261 di terapia intensiva e semi-intensiva. Siglato l’accordo con Anisap, Aiop, Unindustria e Federlazio per l’esecuzione dei test antigenici basati sull’identificazione degli antigeni del virus Sars CoV-2 alle strutture private alla tariffa massima al pubblico di 22 euro con l’impegno di pubblicarla sul sito Salute Lazio. Un accordo importante che consentirà di ampliare l’attività di testing ad una tariffa calmierata e nella massima trasparenza. Nelle province si registrano 50 casi e un decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono ventiquattro i casi e si tratta di due casi di rientro dalla Lombardia, due dal Trentino e sedici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano tredici casi e sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano dieci casi e si tratta di sei contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo si registrano tre casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. si registra un decesso” conclude.

UMBRIA

Altri cinque ricoverati Covid in Umbria nell’ultimo giorno, 41 complessivamente, tre dei quali (stabili) in terapia intensiva: emerge dai dati pubblicati sul sito della Regione. Registrati 11 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 2.385 totali, e quattro guariti, 1.787, mentre rimangono stabili le vittime, 85. Passano così da 506 a 513 gli attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 601 tamponi, 200.751 dall’inizio della pandemia.

MARCHE

Contagi in picchiata oggi nelle Marche: solo 5 i positivi al covid nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del 28 settembre. ma bisogna ricordare che la domenica sono pochi i tamponi processati. Sono stati testati solo 382 tamponi: 217 nel percorso nuove diagnosi e 165 nel percorso guariti. I positivi sono 5 nel percorso nuove diagnosi: 3 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 in provincia di Ascoli Piceno. Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Albania e Ucraina), 2 soggetti sintomatici e un caso in ambito domestico. Impennata di ricoveri nelle Marche a causa del Coronavirus. In aumento anche il numero di pazienti in terapia intensiva. In base all’aggiornamento pomeridiano del Gores salgono a 7.906 i casi positivi (+5) di cui 6.154 dimessi/guariti (+3), 733 in isolamento domiciliare (-5) e, appunto, 29 ricoverati (+7). Tra questi i pazienti in terapia intensiva sono quattro: tre a Pesaro Marche Nord, due in più rispetto a ieri ed uno al Torrette di Ancona.

I pazienti in reparti non intensivi sono 23 (due a Pesaro Marche Nord, 10 a Fermo, 11 al Torrette di Ancona di cui una ricoverata nella clinica Pediatrica) mentre restano due le persone ricoverate in aree semi intensive, all’ospedale di San Benedetto del Tronto. Le persone ospitate alla Rsa di Campofilone di Fermo sono 18. Dei cinque nuovi casi positivi tre sono stati registrati in provincia di Macerata che sale cosi’ a 1.296 contagi, uno ad Ancona (2.069) e uno ad Ascoli Piceno (554). Contagi zero a Pesaro Urbino (3.119) e Fermo (566). I casi/contatti in isolamento domiciliare scendono a 2.294 (-127) tra cui 73 operatori sanitari: 569 ad Ancona (-53), 805 a Pesaro Urbino (-39), 286 a Macerata (-16), 136 a Fermo (-1) e 498 ad Ascoli Piceno (-18).

BASILICATA

In Basilicata il bilancio del fine settimana è il peggiore dall’inizio dell’epidemia, con 54 nuovi casi positivi al coronavirus su 705 tamponi processati. In particolare – come già reso noto ieri dalla Regione – in una Rsa di Marsicovetere (Potenza) sono stati scoperti 28 contagi, 20 tra gli ospiti e otto tra il personale, mentre un’anziana è morta nell’ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Con questo aggiornamento la quota delle persone residenti in Basilicata positive al coronavirus è balzata da 155 dell’ultimo aggiornamento a 203. Sono inoltre 14 le persone ricoverate con il Covid-19 negli ospedali di Potenza e Matera. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata 29 persone sono morte per il covid-19 e 403 sono guarite. Sono stati analizzati 71.212 tamponi e 70.450 sono risultati negativi.

PUGLIA

Sono in netta crescita i nuovi contagi di Covid-19 oggi in Puglia, soprattutto se si considera la diminuzione del numero di test: sono 90 su 1456 tamponi. Ieri erano stati 76 su 2683 test. Si registrano anche due decessi, entrambi in provincia di Foggia. Dei 90 casi, 52 sono in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia Bat, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 provincia non nota. Il numero complessivo di decessi è arrivato a 592. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 400.565 test. Sono 4.600 i pazienti guariti (+73 rispetto a ieri) e 2.419 i casi attualmente positivi (+15), dei quali 229 ricoverati (+7) e 2190 a domicilio (+8). Degli attuali positivi, lo 0,6% si trova ricoverato in terapia intensiva e l’8,8% negli altri reparti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 7.611, così suddivisi: 2.978 nella provincia di Bari; 658 nella provincia di Bat; 771 nella provincia di Brindisi; 1817 nella provincia di Foggia; 794 nella provincia di Lecce; 532 nella provincia di Taranto; 59 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

CAMPANIA

In Campania sono 295 i casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore: mai un numero così alto da inizio pandemia. Si registrano anche un decesso e 144 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi salgono a 12.169 e i deceduti a 461. I guariti in totale sono 5.968 e i tamponi effettuati 584.072, di cui 5.592 eseguiti ieri.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 196.284 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.957 (+5 rispetto a ieri), quelle negative sono 194.327. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 67 in isolamento domiciliare; 200 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 12 in reparto; 121 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 36 deceduti;; Reggio Calabria: 8 in reparto; 98 in isolamento domiciliare; 331 guariti; 19 deceduti; Crotone: 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 4 in reparto; 22 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 275 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione). I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono 12 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l’AO di Cosenza sono 12; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I cinque positivi di oggi sono riconducibili a focolai noti. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 938. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

SICILIA

Cresce ancora a tre cifre il numero dei nuov i casi di Covid 19 in Sicilia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute nella nostra isola ci sono stati altri 102 contagiati. Il dato che però può preoccupare è il continuo aumento dei ricoverati: l’ultimo dato di oggi parla di 294 persone in ospedale contro le 268 del giorno prima, e cresce anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: ora sono 15 (erano 14). Il bilancio delle ultime 24 ore parla anche di un altro morto e il numero complessivo delle vittime di coronavirus in Sicilia è ora salito a 309 su 6785 casi totali dall’inizio della pandemia. Ci sono anche 17 persone guarite, mentre in isolamento domiciliare vi sono 2434 persone. Solo 2414 i tamponi effettuati, un dato piuttosto basso rispetto alla media dell’ultima settimana. La vittima è una donna di 86 anni morta a Siracusa. Dei 102 nuovi casi oltre la metà sono relativi a Palermo con 62 nuovi positivi. Poi ci sono Catania con 12, Caltanissetta con 11, Ragusa con 11, Trapani con 5, Messina con 1, Enna, Siracusa e Agrigento con zero nuovi casi.

SARDEGNA

Sono 3.767 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 37 nuovi casi, 31 rilevati attraverso attività di screening e 6 da sospetto diagnostico. Si registra il decesso di una donna di 86 anni, ricoverata a Sassari. Le vittime sono in tutto 150. In totale sono stati eseguiti 185.834 tamponi, con un incremento di 1.335 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 109 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-1 rispetto al dato di ieri), mentre sono 17 i pazienti (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.843. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.640 (+30) pazienti guariti, più altri 8 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 3.767 casi positivi complessivamente accertati, 585 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 385 (+1) nel Sud Sardegna, 301 a Oristano, 471 (+17) a Nuoro, 2.025 (+15) a Sassari.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it