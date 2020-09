Coronavirus, nuovi contagi in lieve calo (1.695) ma sale il numero dei morti (16 morti)

Lieve calo dei contagiati. Sono 1.695 i nuovi casi di positività al Coronavirus infatti che si sono registrati in Italia nelle ultime 24 ore, rispetto ai 1733 di ieri. E dall`inizio dell`epidemia, almeno 276.338 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.534 sono decedute (+16) e sono state dimesse 209.610(+583). Sale invece il numero di decessi: sono 16, +5 rispetto a ieri, il che porta il totale a 35.534. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 31.194 (+1.095). I tamponi sono stati 107.658 (9.142.401 dall’inizio). I guariti sono 583. Dopo giorni di continuo aumento, sono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva positivi al Covid: 121. In crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +13) e le persone in isolamento domiciliare (29.453, + 1.181). Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d’Aosta.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 388 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, a fronte di 23.409 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il rapporto test-nuovi casi è dell’1,65%. Dei nuovi pazienti 65 sono considerati ‘debolmente positivi’ e 18 sono stati diagnosticati a seguito di test sierologico. Un solo decesso è stato riscontrato nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 16.877 da febbraio. Sono 134 invece i guariti-dimessi, con il totale complessivo del comparto che sale a 76.708, di cui 1.316 dimessi e 75.392 guariti. Calano a 23 i pazienti in terapia intensiva (-3 da ieri), ma si registra un minimo aumento dei pazienti negli altri reparti: 245 letti occupati, uno in più da ieri.

PIEMONTE

Oggi l`Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.935 (+25 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3375 (+5) Alessandria, 1610 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2578 (+8) Cuneo, 2.407 (+2) Novara, 13.798 (+10) Torino, 1150 (+8) Vercelli, 986 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 183 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 430 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell`esito del secondo. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione, nessuno oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è quindi di 4149 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1837 Torino, 223 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sono 33.200 (+54 rispetto a ieri, di cui 39 asintomatici; dei 54: 27 screening, 19 contatti di caso, 8 con indagine in corso; quelli importati sono 13 su 54) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4202 Alessandria, 1924 Asti, 1083 Biella, 3152 Cuneo, 3062 Novara, 16.541 Torino, 1575 Vercelli, 1186 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 188 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 106 (-4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1572. I tamponi diagnostici finora processati sono 609.316 di cui 341.063 risultati negativi.

ALTO ADIGE

In Alto Adige sono stati registrati 23 nuovi casi positivi su 1.480 tamponi effettuati. Lo riferisce l’Azienda sanitaria altoatesina. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6, mentre 14 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco e 2 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 1.401 (123 delle quali di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

TRENTINO

Con 53 nuovi casi è record giornaliero di contagi in Trentino. L’azienda sanitaria provinciale ha comunicato un dato molto elevato che non si registrava da fine aprile. In provincia di Trento le persone complessive trovate positive al tampone salgono a 5.921. Il numero dei decessi resta fermo dai primi di giugno, a 470. Dei 53 nuovi positivi su 1.708 tamponi esaminati, 30 sono collegati direttamente, o indirettamente, ai focolai del comparto carni esploso nei giorni scorsi alla Furlani Carni di Trento ed estesosi ad altre aziende. A oggi le persone positive delle aziende che si occupano della lavorazione carni sono ben 141. I pazienti con Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6, nessuno si trova in rianimazione. L’azienda sanitaria comunica che su oltre 150 tamponi eseguiti per lo screening sui lavoratori agricolo forestali, al momento è emerso un solo caso positivo.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 453 (36 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). In una nota si informa che oggi sono stati rilevati 49 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.903: 1.494 a Trieste, 1.240 a Udine, 862 a Pordenone e 294 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.101, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 427. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

VENETO

Calano i nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore, con 188 nuovi casi che portano il totale a 23.765. Il dato emerge dal Bollettino regionale, che segnala anche 4 morti in più, con il totale a 2.130. Gli attuali casi positivi sono 2.877, 97 in più rispetto a ieri, e i soggetti in isolamento domiciliare sono 8.305, dei quali 144 risultano contagiati. Stabile l’andamento dei ricoveri ospedalieri, con 150 pazienti in area non critica (-5), di cui 79 positivi, e 13 (-1) in terapia intensiva, con 9 positivi.

EMILIA ROMAGNA

Sono 134 i nuovi casi in Emilia-Romagna, dove si registra anche una nuova vittima (a Reggio Emilia). Quanto ai ricoveri, in terapia intensiva c’è un paziente in meno rispetto a ieri (12 in totale), mentre in altri reparti Covid i malati salgono di 8 unità (122). È quanto emerge dall’ultimo bollettino della Regione basato sui dati di oltre 10mila tamponi e 2.600 test sierologici. Dei 134 nuovi casi (età media 38 anni) 72 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Sono 41 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero e 16 quelli di rientro da altre regioni è 16. Il maggior numero dei contagi nelle province di Bologna (24), Modena (21), Ravenna (15), Ferrara (14), Parma (11), Reggio Emilia (11) e a Forlì (16). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 3.251 (62 in più di quelli registrati ieri).

TOSCANA

In Toscana sono 12.292 i casi di positività al Coronavirus, 113 in più rispetto a ieri (28 identificati in corso di tracciamento e 85 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 9.260 (75,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 576.120, 8.354 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.889, +4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 113 casi odierni è di 40 anni circa (il 23% ha meno di 26 anni, il 28% tra 26 e 40 anni, il 40% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 62% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico, l`8% lieve. Delle 113 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna); 9 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (8 Sardegna, 1 Piemonte); 4 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza n.80 della Regione Toscana, di cui 3 riferibili a cittadini residenti fuori regione. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Come noto – si ricorda in una nota della Regione Toscana – a partire dal 24 giugno, il ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19: i casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. Di seguito i casi di positività sul territorio, con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.766 i casi complessivi ad oggi a Firenze (24 in più rispetto a ieri), 654 a Prato (2 in più), 856 a Pistoia (5 in più), 1.298 a Massa (24 in più), 1.572 a Lucca (13 in più), 1.118 a Pisa (23 in più), 583 a Livorno (4 in più), 881 ad Arezzo (7 in più), 523 a Siena (4 in più), 513 a Grosseto (4 in più). Sono 528 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (3 in più). Sono 31, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 64 nella Nord Ovest, 15 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 330 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 455 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 666 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 405, Firenze con 372, la più bassa Livorno con 174.

Nel complesso 1.812 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (70 in più rispetto a ieri, più 4%). Sono 4.371 (182 in più rispetto a ieri, più 4,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1.819, Nord Ovest 1.646, Sud Est 906). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 77 (2 in più rispetto a ieri, più 2,7%), 8 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 9.260 (41 in più rispetto a ieri, più 0,4%): 188 persone clinicamente guarite (16 in più rispetto a ieri, più 9,3%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 9.072 (25 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.143 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 418 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 175 a Massa Carrara, 147 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,6 per 100.000 residenti, contro il 58,8 per 100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,8 per 100.000), Firenze (41,3 per 100.000) e Lucca (37,9 per 100.000), il più basso a Grosseto (11,3 per 100.000).

LIGURIA

Sono 95 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero della salute. In una nota si informa che sono stati eseguiti 2.697 tamponi in totale. Riguardo in particolare la città di Genova ci sono 2 positivi all’ASL 1 di cui: 1 contatto di caso 1 attività di screening 4 ASL2 di cui: 1 rsa 3 attività di screening, 44 ASL3 di cui: 6 contatto di caso, 5 accesso ospedale 2 casi pediatrici (figlio e mamma) 21 attività di screening 10 rsa 45 ASL5 di cui: 26 contatti di caso 19 attività di screening. Si precisa che la specificazione della ASL, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

MARCHE

Sono 32 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 865 tamponi testati. Questi casi comprendono 21 rientri dall’estero (Kosovo, Albania, Moldavia, Afghanistan), contatti in ambiente domestico asintomatici, soggetti sintomatici e contatti stretti di casi positivi. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.639 tamponi. I ricoverati sono 14, rispetto ai 13 di ieri, e uno di loro è assistito nel reparto terapia intensiva dell’ospedale regionale di Torrette. In tutta la regione ci sono 355 persone in isolamento domiciliare, 27 più di ieri. Rispetto a ieri, ci sono 4 nuovi dimessi-guariti e il totale è 5.986, mentre le vittime sono 988.

ABRUZZO

Sono 13 i nuovi positivi oggi in Abruzzo, segnalati dal servizio prevenzione e tutela della salute. In particolare dieci casi si registrano in provincia dell’Aquila, due in quella di Pescara, e un caso a Teramo e nessuno a Chieti. Anche oggi come accade ormai in Abruzzi da settimane, non si registra nessun nuovo decesso. 34 sonii ok invece complessivamente i ricoverati in regione, di cui due in terapia intensiva, 449 in isolamento domiciliare, mentre 2910 diventano guariti, con 483 attualmente positivi. Dall’inizio dell’emergenza soni stati effettuati 164140 test complessivi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 63 anni. Dei 13 casi di oggi, 8 si riferiscono a contatti di focolai già noti.

LAZIO

“Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 158 casi di questi 108 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Si rafforza la rete Coronet con la validazione fatta dall`Istituto Spallanzani all’IRCSS Santa Lucia che entra così nella rete per rafforzare la potenzialità e il profilo scientifico”. Così informa l`assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Nella Asl Roma 1 sono 43 i casi nelle ultime 24h e di questi ventuno i casi di rientro, sedici con link dalla Sardegna, due dalla Sicilia, uno dalla Spagna, uno dal Trentino e uno dalla Toscana. Dieci sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 51 i casi nelle ultime 24h e tra questi quindici i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, uno dalla Romania, uno dalla Spagna, Uno dall`Indonesia, due dal Perù e uno dalla Grecia”.

“Due casi hanno un link ad un cluster famigliare già noto e isolato e sei casi hanno un link ad un cluster dove è in corso l`indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 3 sono 14 i casi nelle ultime 24h e tra questi sei i casi di rientro, cinque con link dalla Sardegna e uno dalla Moldavia. Quattro sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Un decesso di una donna i 89 anni. Nella Asl Roma 5 sono 6 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro, uno con link dalla Sardegna e uno dal Molise”. “Quattro sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 20 i casi nelle ultime 24h e di questi quattordici sono i casi di rientro, dodici con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia e uno dalla Puglia. Nelle province si registrano 18 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono tre i casi e di questi uno di rientro dalla Polonia e uno è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Viterbo si registrano sette casi e di questi quattro sono tesserati della Viterbese Calcio e due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano otto casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno da Malta. cinque i contatti di casi già noti e isolati”, commenta D`Amato.

PUGLIA

In Puglia oggi sono stati registrati 3163 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 55 casi positivi: 32 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto. I dati sono riferiti dal presidente della Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari e 1 residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 323.322 test. 4.112 sono i pazienti guariti. 1.122 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.796, così suddivisi: 2.091 nella Provincia di Bari; 468 nella Provincia di Bat; 710 nella Provincia di Brindisi; 1.414 nella Provincia di Foggia; 686 nella Provincia di Lecce; 378 nella Provincia di Taranto; 48 attribuiti a residenti fuori regione; uno in provincia di residenza non nota. Il direttore generale dell’Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, ha spiegato: “Nelle ultime 24 ore il nostro Dipartimento di Prevenzione ha rilevato 32 nuovi positivi al Sars-Cov2. La parte più cospicua riguarda 21 positività individuate attraverso il tracciamento di contatti stretti collegati a casi già sotto sorveglianza; nel computo complessivo si registrano anche 1 rientro dalla Sardegna e 1 caso rintracciato in fase di screening pre-ricovero, mentre gli altri casi sono emersi durante l`attività di triage effettuata in strutture sanitarie”.

CAMPANIA

In Campania si registrano nelle ultime 24 ore 119 ‘positivi’ al Coronavirus per 6.841 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è 7.768 per 449.451 tamponi. Oggi c’è stato un decesso. In totale sono 448. Guariti del giorno: 5. Totale guariti: 4.476 (di cui 4.471 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Nel comunicato si annota che nel numero attuale dei ‘positivi’ va ricordato che per 18 casi sono persone che rientrano dalla Sardegna, 11 dall’estero, e 21 con legati a rientri.

BASILICATA

In Basilicata sono stati effettuati 664 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi. Le positività riguardano 1 persona residente a Matera, 5 persone residenti a Salandra, 1 persona residente ad Altamura in isolamento ad Altamura diagnosticata in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 49 (43 all`ultimo aggiornamento). Lo fa sapere la task force regionale. Attualmente sono 4 i ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane: a Potenza una persona è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell`ospedale `San Carlo`, a Matera nell`ospedale `Madonna delle Grazie` 2 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e una persona nel reparto di Terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 45. Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d`Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 376 guariti; 1 persona residente nella regione Lazio ed in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Emilia Romagna e in isolamento Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al Madonna delle Grazie di Matera; 8 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 31 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata, 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento in Lazio. Dall`inizio dell`emergenza sanitaria sono stati analizzati 59.354 tamponi, di cui 58.766 risultati negativi.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 162.336 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.596 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 160..940. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro: 6 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. A Cosenza: 10 in reparto; 57 in isolamento domiciliare; 451 guariti; 34 deceduti. A Reggio Calabria: 2 in reparto; 81 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti. A Crotone: 1 in reparto; 16 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. A Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 174 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione). Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati distribuiti nei reparti di degenza; complessivamente i ricoveri presso l`Ospedale di Catanzaro sono sei, di cui cinque non sono residenti. A Crotone sei positivi sono del CARA. A Cosenza cinque casi sono riconducibili a Corigliano Rossano, due sono riconducibili al “focolaio sardo” e per un caso è in corso un`inchiesta epidemiologica. A Reggio Calabria tre casi sono riconducibili al focolaio di Oppido. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

SICILIA

Sono 114 i nuovi casi in Sicilia. Un uomo di 57 anni è morto a Ragusa: sono 289 le persone decedute, dall’inizio della pandemia. Dei 114 positivi 9 sono migranti a bordo della nave Allegra al porto di Palermo, una donna incinta è stata portata in ospedale proprio in queste ore. Attualmente ci sono 1.343 positivi di cui 88 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 1243 in isolamento domiciliare. Una cinquantina di persone, tra i quali il sindaco, Alessandro Plumeri, alcuni assessori, impiegati comunali e congiunti, sono in isolamento a Villalba, nel Nisseno, dopo che un dipendente comunale è risultato positivo al coronavirus. Tutti avrebbero preso parte ad una festa organizzata da un collega andato in pensione.

SARDEGNA

Sono 2.486 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 65 nuovi casi, 53 da attività di screening e 12 da sospetto diagnostico. Si registra un nuovo decesso a Sassari: la vittima, in arresto cardiaco, è stata testata poco prima del decesso e risultava positiva asintomatica al Covid. Il numero delle vittime sale a 136. In totale – si spiega in una nota – sono stati eseguiti 145.688 tamponi, con un incremento di 2.395 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 44 i pazienti ricoverati in ospedale (+3 rispetto al dato di ieri). Salgono a 8 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.018. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.275 (+3) pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.486 casi positivi complessivamente accertati, 434 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 252 (+1) nel Sud Sardegna, 102 (+14) a Oristano, 183 (+2) a Nuoro, 1.515 (+45) a Sassari.

