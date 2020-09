Coronavirus, sempre più contagi e vittime. Speranza: “La strada è ancora lunga”

Sono 1912 i nuovi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 20 i decessi. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute-ISS sull’emergenza coronavirus. Sale anche il numero delle persone guarite dal Covid-19, 954 nelle ultime ore, che portano il totale a 222.716 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 107.269 tamponi, un migliaio in meno di ieri (108.019). Si tratta di un dato che porta a 10.894.963 il complessivo dei tamponi effettuati da inizio pandemia.

Grazie al sospetto diagnostico fino ad oggi sono stati individuati 244.489 casi di positività mentre attraverso lo screening ne sono stati trovati 61746. E ancora. Continua a crescere pure il numero degli attualmente positivi in Italia, oggi sono 47718. Di questi 2737 sono ricoverati con sintomi in ospedale (6 più di ieri). Diminuiscono, invece, i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 244 (ieri due in più). Complessivamente in isolamento domiciliare oggi si trovano 47.718 persone, 938 più di ieri. Anche oggi nessuna delle regioni italiane è rimasta immune dal conteggiare nuovi casi di Covid-19. Fra i 1912 nuovi casi la regione che ne ha solo 1 nuovo è la Valle d’Aosta. La Lombardia oggi conta 277 nuovi casi, seguita dalla Campania, 253 ed il Lazio che ha 230 nuovi positivi. In Veneto i positivi sono 196, in Toscana 139, 122 in Emilia Romagna, 120 in Piemonte e 107 in Sicilia.

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, “la strada è ancora lunga. Restiamo con i piedi per terra. Non dobbiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti fin’ora”. Mentre secondo il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, “sicuramente vi è la salita ma è una salita molto lenta e graduale e ciò significa che non dobbiamo assolutamente aver paura. E’ normale, circolando il virus, si abbiano più casi rispetto a un mese fa”. Sileri ha anche sottolineato che “oggi l’età tende a salire, e se aumenta l’età di coloro che risultano positivi, è chiaro che statisticamente anche qualcuno più anziano si infetta e ha bisogno delle cure ospedaliere. Non dobbiamo aver paura di questo” ha aggiunto Sileri spiegando che “una seconda ondata con un picco iniziale così come abbiamo vissuto quello di febbraio-marzo non sta accadendo”.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 277 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 55 “debolmente positivi” e otto a seguito di test sierologico, secondo i dati diffusi dalla Regione, su un numero di 20.431 tamponi effettuati. Un dato che corrisponde all’1,3% dei test eseguiti. In diminuzione i ricoveri sia in terapia intensiva (30, -1) sia in reparto (300, -3). Due i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 16.937. Sono invece 152 in più i guariti/dimessi per un totale di 79.624, di cui 1.508 dimessi e 78.116 guariti. Per quanto riguarda i nuovi casi, il dato più alto tra le province è quello di Milano: 192, di cui 104 a Milano città.

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.698 tamponi. Sono stati registrati 52 nuovi casi positivi. Sono saliti in un giorno da 20 a 26 i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre la terapia intensiva resta vuota. Sono invece 1.596 le persone in isolamento domiciliare, delle quali 52 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

PIEMONTE

In Piemonte risultano ad oggi 27.733 pazienti guariti dal Coronavirus e 405 in via di guarigione. L`Unità di Crisi della Regione – si spiega in un comunicato – ha reso noto che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.733 (+ 65 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3429 (+4) Alessandria, 1628 (+0) Asti, 873 (+1) Biella, 2696 (+6) Cuneo, 2515 (+12) Novara, 14.116 (+30) Torino, 1268 (+4) Vercelli, 1018 (+7) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 190 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 405 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell`esito del secondo. I decessi Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione, nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale sale quindi 4.158 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 401 Cuneo, 376 Novara, 1839 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. La situazione dei contagi Sono 34.799 (+ 120 rispetto a ieri, di cui 74 asintomatici.

Dei 120 casi, 26 screening, 65 contatti di caso, 29 con indagine in corso. I casi importati sono 7 su 120) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4324 Alessandria, 1955 Asti, 1124 Biella, 3367 Cuneo, 3247 Novara, 17.415 Torino, 1654 Vercelli, 1210 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 295 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 208 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 ( invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 163 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2330. I tamponi diagnostici finora processati sono 694.932, di cui 385.504 risultati negativi. Tamponi hotspot scolastici Sono 679 gli studenti e operatori della Scuola che oggi hanno usufruito del servizio degli hotspot scolastici allestiti dalla Regione Piemonte per l`esecuzione immediata del tampone per la diagnosi di coronavirus covid-19. Il dato comprende sia gli accessi diretti richiesti in orario scolastico, sia quelli programmati, che hanno approfittato dell`opportunità per accorciare i tempi di effettuazione del test. Dall`inizio dell`anno scolastico, i casi di positività attualmente riscontrati attraverso gli accessi diretti sono stati 41.

VENETO

Crescono di 196 nuovi casi positivi al Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 26.598. Lo riporta il Bollettino regionale, che registra 4 decessi, con il totale a 2.173. I casi attuali di positività sono 3.336 (+64), le persone in isolamento fiduciario sono 9.051, di cui 200 positivi. sempre stabile la situazione negli ospedali, con 192 ricoverati nei reparti non critici (-6) di cui i positivi sono 140 (-4), e 24 nelle terapie intensive (+2) con 19 positivi (+2).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 719 (6 in più rispetto ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 37 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.526: 1.592 a Trieste, 1.494 a Udine, 1.010 a Pordenone e 413 a Gorizia, alle quali si aggiungono 17 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.457, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 690. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

EMILIA ROMAGNA

Risalgono i casi in Emilia Romagna, 122 in più nelle ultime 24 ore, di cui 62 asintomatici, su 10.040 Tamponi. Si registra anche un decesso: un uomo di 75 anni a ferrara. I casi attivi sono a oggi sono 4.651 (+24 Rispetto a ieri), le persone in isolamento a casa 4.444 (+29 rispetto a ieri). In diminuzione il numero dei pazienti in terapia intensiva, che in tutto sono 18(-2), e quelli ricoverati negli altri reparti covid: 189 (-3). Le persone guarite sono 97 in più rispetto a ieri.

LIGURIA

In Liguria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 73 nuovi casi di Coronavirus ed una vittima, una donna di 95 anni deceduta all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 2.753 tamponi. Dei 73 nuovi casi 39 sono stati rilevati in provincia di Genova e altri 19 in provincia di La Spezia. Al momento in tutto il territorio regionale sono 162 le persone ricoverate in ospedale, 9 meno di ieri, di cui 17 in terapia intensiva, mentre sono 3029 quelle positive e 2103 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

TOSCANA

In Toscana sono 14.355 i casi di positività al Coronavirus, 139 in più rispetto a ieri (53 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). L’età media dei 139 casi odierni è di 38 anni circa (il 28% ha meno di 26 anni, il 30% tra 26 e 40 anni, il 30% tra 41 e 65 anni, il 12% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 74% è risultato asintomatico, il 20% pauci-sintomatico. Delle 139 positività odierne, 4 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (2 Sicilia, 1 Sardegna). Il 63% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 9.938 (69,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 709.159, 7.245 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.261, +3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 111 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 73,3 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 4.168 i casi complessivi a oggi a Firenze (30 in più rispetto a ieri), 846 a Prato (13 in più), 1.004 a Pistoia (8 in più), 1.507 a Massa (7 in più), 1.784 a Lucca (11 in più), 1.478 a Pisa (28 in più), 704 a Livorno (12 in più), 1.126 ad Arezzo (20 in più), 602 a Siena (7 in più), 590 a Grosseto (3 in più). Sono 546 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 51, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 58 nella Nord Ovest, 30 nella Sud est.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.547 tamponi: 887 nel percorso nuove diagnosi e 660 nel percorso guariti. I positivi sono 33 nel percorso nuove diagnosi: questi casi comprendono 7 contatti stretti di casi positivi, 11 casi in ambito domestico, 10 soggetti sintomatici, 1 caso rilevato dallo screening lavorativo realizzato in ambito scolastico e 4 casi in fase di verifica. Lo comunica la Regione Marche.

ABRUZZO

Nuova impennata di casi di Coronavirus in Abruzzo, con 51 pazienti positivi al Covid 19 su 1626 tamponi eseguiti. In particolare sono complessivamente 4317 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 51 nuovi casi di età compresa tra i 2 e 93 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 477. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3023 guariti (+4 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo sono 817 (+47 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 192553 test (+1626 rispetto a ieri). 58 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 5 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 754 (+38 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 616 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+10 rispetto a ieri), 1019 in provincia di Chieti (+8), 1838 in provincia di Pescara (+11), 808 in provincia di Teramo (+20), 33 fuori regione (invariato) e 3 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

LAZIO

Sono 230 i nuovi positivi al coronavirus nel Lazio nelòle ultime 24 ore. “Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 230 casi di questi 113 sono a Roma e due i decessi. Stesso numero di ieri – ricorda la Regione Lazio – nonostante un aumento del numero dei tamponi, dati in calo a Roma e lieve aumento nelle province. Mantenere alta l’attenzione. Nelle scuole attualmente prevalgono i casi singoli con link extra scolastici soprattutto legati ad attività ricreative e conviviali, a dimostrazione che in prevalenza nelle scuole si stanno adottando le misure necessarie che però devono essere replicate anche fuori dai contesti scolastici”.

Scendendo nel dettaglio nella Asl Roma 1 sono 40 i casi nelle ultime 24h e di questi tre sono di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dalla Lombardia e uno dalla Campania. Sono ventuno i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 42 casi nelle ultime 24h e tra questi venti sono i contatti di casi già noti e isolati e sedici individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 31 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro uno dalla Germania, uno dal Messico, uno dalla Toscana e uno con link dalla Sardegna. Diciassette sono i contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati al test sierologico. Nella Asl Roma 4 sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sette sono i contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalle Marche, undici sono i contatti di casi già noti e isolati e due sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 73 casi e nessun decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono ventidue i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Russia e uno da Singapore. Un caso ha link ad un cluster di un matrimonio dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono quattordici i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano trentuno casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e quattro casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Rieti si registrano tredici casi e si tratta di un caso di rientro dall’Umbria e dieci casi con link ad un cluster noto dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registrano sette casi e si tratta di tre contatti di casi già noti e isolati conclude l’amministrazione regionale.

BASILICATA

Tredici degli 850 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono arrivati a quota 133 “i lucani attualmente positivi”. I ricoverati negli ospedali sono 14, uno dei quali in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata il covid-19 ha provocato la morte di 28 persone mentre 400 sono guarite (quattro nelle ultime 24 ore). In totale, sono stati analizzati 69.677 tamponi, 68.994 dei quali sono risultati negativi.

PUGLIA

La provincia di Foggia prima in Puglia per numero di contagi da coronavirus nella giornata di ieri, con i suoi 36 casi, che superano i 23 di Bari. In tutto le persone positive al Covid sono stati 90. È stato registrato 1 decesso in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 392.912 test e risultate positive 7.394 persone. Infine, 4.498 sono i pazienti guariti, mentre 2.309 sono i casi attualmente positivi.

CAMPANIA

In Campania 253 positivi al Covid-19, due decessi e 150 guariti nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 11.355 mentre i decessi salgono a 459. Il totale dei guariti è 5.638 mentre quello dei tamponi effettuati 566.837 di cui 7.579 eseguiti nella giornata di ieri.

CALABRIA

Altre 10 persone positive al Coronavirus. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Regione Calabria. Ad oggi sono stati effettuati 191.675 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.906 (+10 rispetto a ieri), quelle negative sono 189.769. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 11 in reparto; 1 in terapia intensiva; 66 in isolamento domiciliare; 191 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 111 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 7 in reparto; 99 in isolamento domiciliare; 329 guariti; 19 deceduti. Crotone: 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 251 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione). I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono 11 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l’Ao di Cosenza sono 12; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Reggio Calabria comunica tre nuovi positivi. A Vibo Valentia si registrano 4 nuovi positivi riconducibili a focolaio noto. Catanzaro registra tre nuovi casi, di cui uno da contact tracing e due con indagine epidemiologica in corso. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 398. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

SICILIA

Si registrano 107 nuovi casi, emersi grazie a 5.330 tamponi processati nelle ultime 24 ore, e due nuove vittime. La Regione siciliana precisa che tra i nuovi contagiati sei sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Sull’isola al momento si contano 2.530 positivi, di cui 235 ricoverati in ospedale e 13 nei reparti di terapia intensiva. Il numero complessivo dei decessi è salito a 306.

SARDEGNA

In Sardegna aumentano i casi: secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono 57 quelli in più accertati rispetto al bollettino di ieri. Resta invariato il numero delle vittime, in tutto 148 dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i pazienti ricoverati in ospedale sono 122, 19 (+1) in terapia intensiva, 1.653 sono le persone in isolamento domiciliare, 42 quelle guarite. In totale sono stati eseguiti 180.110 tamponi, con un incremento di 1.956 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Dei 3.528 casi positivi complessivamente accertati, 565 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 347 (+2) nel Sud Sardegna, 267 (+3) a Oristano, 402 (+11) a Nuoro, 1.947 (+33) a Sassari.

