Coronavirus, sempre più contagiati e vittime. Lav: in aumento i focolai negli allevamenti di visoni

Sono 34.282 (ieri 32.191) i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 753 (ieri 731) i morti, portando il totale delle vittime da inizio pandemia a 47.217. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute, secondo cui, attualmente sono positive 743.168 persone, 9358 più di ieri. Nelle ultime 24 ore, 24.169 persone sono guarite mentre sono stati registrati 234.834 tamponi, 26.376 più di ieri. Ad oggi sono stati 19.474.341 i tamponi registrati da inizio pandemia. Sono 33.504 le persone ricoverate con sintomi per la Covid-19 negli ospedali italiani, 430 più di ieri mentre nelle terapie intensive si contano 3.670 persone, 58 più di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 705.994 persone, 8.870 più di ieri. Grazie al sospetto diagnostico, fino ad oggi sono stati scoperti 784.687 positivi, mentre con le attività di screening ne sono stati trovati 487.665. Con 7633 nuovi casi, la Lombardia si conferma come la regione italiana con più casi registrati nelle ultime 24 ore. Dietro, con 3657 la Campania, poi il Piemonte con 3281. In Veneto i nuovi casi sono 2972, nel Lazio 2866, in Toscana 2508 e in Emilia Romagna 2371. In Sicilia i nuovi casi sono 1837 e in Puglia 1368. Nelle altre regioni si registrano meno di mille casi. La regione con l’incremento minore è la Valle d’Aosta con 87 casi.

ALLARME LAV

Lav lancia l’allarme: “La marcia del coronavirus Sars-CoV-2 prosegue senza sosta tra gli allevamenti di visoni in Europa, in aumento i focolai negli allevamenti europei, ed è allarmante l`inerzia del governo italiano. Subito il divieto all`allevamento di visoni”. “In questi ultimi giorni – ricorda la Lav – in Grecia sono stati individuati altri 4 focolai che si aggiungono al primo segnalato solo pochi giorni fa; e almeno 16 lavoratori risultano anch`essi infettati. Accertamenti con sequenziamento del genoma sono in corso per comprendere la linea di contagio ossia se, oltre ad avere introdotto il virus negli allevamenti (unica certezza ad oggi circa la causa di infezione nei visoni), gli operatori sono stati a loro volta contagiati dai visoni (spillover inverso)”. Mentre “in Svezia i focolai accertati sono passati da 1 allevamento infettato (segnalato il 23 ottobre all`Organizzazione mondiale della sanità animale) a 13. Anche in Svezia sono in corso accertamenti per verificare se gli allevatori malati di Covid-19 hanno contratto il virus dai visoni”.

Invece in Olanda, ricorda la Lav citando i dati dell’Oie Organizzazione mondiale della sanità animale, ci sono 47 contagi documentati visone-uomo, e sono stati abbattuti oltre 3 milioni di animali; in Danimarca sono 214 i contagi documentati visone-uomo e oltre 5 milioni gli animali già abbattuti (obiettivo 17 milioni) e “i focolai accertati in Danimarca sono quasi triplicati in un solo mese (283 ad oggi contro i 101 del 16 ottobre)”. Anche la Polonia (che con 6 milioni di visoni è il terzo produttore mondiale di pellicce dopo Cina e Danimarca) “finalmente questa settimana ha deciso di avviare uno screening con test diagnostici: al momento risultano però effettuati solo 200 campioni su 5 allevamenti dei 350 presenti nel Paese”.

“Un importante inizio comunque, considerato che i rappresentanti di categoria e alcuni allevatori hanno protestato negando l`accesso negli allevamenti ai servizi veterinari per testare i loro animali”, sottolinea la Lav, aggiungendo: “La situazione è ormai evidentemente fuori controllo, in tutta Europa. I singoli allevatori non sono in alcun modo in grado di garantire condizioni di biosicurezza in queste strutture per gli animali che sfruttano per la produzione di pellicce”. “In Italia – ha ricordato l’associazione – in questi giorni sono in corso test diagnostici in almeno un allevamento di visoni in Abruzzo (Castel di Sangro), a seguito di un sopralluogo dei carabinieri del Nas, ma solo dopo che la Lav ha denunciato violazioni da parte di operatori in altre strutture alle minime disposizioni di biosicurezza (come indossare dispositivi di protezione individuali per evitare l`introduzione del coronavirus tra la popolazione di visoni)”.

“Nonostante la evidente ed inarrestabile diffusione del coronavirus tra i visoni di tutta Europa, e con alcuni casi positivi anche in Italia già ad agosto (episodio reso pubblico dalla LAV), e nonostante i documentati casi di salto di specie uomo-visone-uomo con un virus mutato (fatto segnalato anche dall`Agenzia Europea per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ECDC, nella Valutazione Rapida del Rischio rilasciata il 12 novembre), il governo italiano – dichiara la Lav – non ha ancora dato alcun segnale di volere chiudere definitivamente questi allevamenti. L`allevamento di visoni per la produzione di pellicce oltre che essere crudele per gli animali è oggi anche pericoloso per la salute pubblica. L`inerzia del governo è irresponsabile”. In Italia – ricorda la Lav – sono ancora attivi 8 allevamenti di visoni, tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo “ed ognuno rappresenta un potenziale serbatoio del coronavirus”.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 7.633 (di cui 363 ‘debolmente positivi’ e 93 a seguito di test sierologico) i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 182 i morti. Lo ha riferito la Regione nel suo bollettino quotidiano. I tamponi effettuati sono stati 38.100, il 20% dei quali sono risultati positivi. In terapia intensiva ci sono attualmente 903 persone (+9), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 8.323 (+172). I nuovi casi per provincia vedono sempre quella di Milano come la più colpita con 2.565 casi, di cui 675 a Milano città. A Bergamo i nuovi casi sono 257; a Brescia 351; a Como 795; a Cremona 188; a Lecco 132; a Lodi 134; a Mantova 239; a Monza e Brianza 677; a Pavia 395; a Sondrio 37 e a Varese 1.683.

PIEMONTE

Sale il numero di tamponi effettuati in Piemonte rispetto a ieri e con esso il numero di contagi. Sono 3.281 i nuovi casi di Coronavirus, censiti dall’Unità di crisi regionale, su 17.755 tamponi processati. Ancora 63 i decessi di persone positive al test del Covid-19, mentre non si allenta la pressione sugli ospedali della Regione: sono: 5.208 i ricoverati (+ 58 rispetto a ieri), di cui 388 (+4 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 69.468.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 796 nuovi contagi (il 10,9 per cento dei 7.301 tamponi eseguiti) e 11 decessi da Covid-19.

Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 20.725, di cui: 5.607 a Trieste, 8.452 a Udine, 3.995 a Pordenone e 2.413 a Gorizia, alle quali si aggiungono 258 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 10.930. Salgono a 49 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 470 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 567, con la seguente suddivisione territoriale: 253 a Trieste, 162 a Udine, 134 a Pordenone e 18 a Gorizia. I totalmente guariti sono 9.228, i clinicamente guariti 176 e le persone in isolamento 10.235.

EMILIA-ROMAGNA

Sono 2.371 i casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dove sono stati eseguiti 20.732 tamponi. Sono 53 i nuovi decessi, mentre tra ieri e oggi sono stati ricoverati 244 persone in terapia intensiva (-3 da ieri), e 2.449 pazienti in altri reparti Covid (-2). I 2.371 contagiati sono così suddivisi: Bologna con 528 nuovi casi e Modena con 461, a seguire Reggio Emilia (273), Piacenza (236), Parma (228), Rimini (173), Ravenna (130), Ferrara (105), Imola (92), Forlì (86) e Cesena (59). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.168.

ABRUZZO

Sono 641 i nuovi positivi in Abruzzo su 4600 tamponi, in una regione che da oggi è in zona rossa dopo la decisione del presidente Marco Marsilio. Si registrano anche nove nuovi decessi. In particolare sono complessivamente 21.193 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 641 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 93, di cui 17 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 712 (di età compresa tra 70 e 90 anni, 6 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 6091 guariti (+250 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo sono 14390 (+382 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 357482 test (+4600 rispetto a ieri). 621 pazienti (+31 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 65 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 13704 (+352 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

CAMPANIA

In Campania nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.657 positivi al coronavirus, 75 decessi (tra il 3 e il 17 novembre) e 1.169 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Gli asintomatici sono 3.227 e i sintomatici 430. Il numero dei contagi da inizio pandemia sale a 121.942 mentre le persone decedute sono 1.160. Il numero complessivo dei guariti è 25.643. I tamponi processati complessivamente sono 1.331.959 di cui 23.479 eseguiti nella giornata di ieri. In merito ai posti letto su base regionale sono 656 quelli in terapia intensiva disponibili di cui 200 occupati. Per quanto riguarda, invece, i posti di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata, sono 3.160 di cui 2.259 attualmente occupati.

SARDEGNA

Sono 16.518 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell`ultimo aggiornamento dell`Unità di crisi regionale si registrano 422 nuovi casi, 186 rilevati attraverso attività di screening e 236 da sospetto diagnostico. Si registrano 10 decessi (350 in tutto): 6 uomini e 4 donne in un`età compresa fra 62 e 100 anni. Le vittime: 5 residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, 3 nella provincia di Sassari e 2 rispettivamente in quelle di Oristano e Sud Sardegna. In totale sono stati eseguiti 330.809 tamponi con un incremento di 3.551 test. Sono invece 505 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 63 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.447. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.064 (+132) pazienti guariti, più altri 59 guariti clinicamente. Sul territorio, di 16.518 casi positivi complessivamente accertati, 3.440 (+91) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.627 (+41) nel Sud Sardegna, 1.292 a Oristano, 2.678 (+178) a Nuoro, 6.481 (+112) a Sassari.

