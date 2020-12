Coronavirus, torna a salire il numero delle vittime. Sempre il Veneto il più colpito

Si registrano oggi in Italia, in 24 ore, 8.913 nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2 (con circa 60mila tamponi, molto pochi) e 305 morti per la COVID-19. Sono i numeri principali dell’odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri (con 81.285 tamponi) i nuovi positivi al virus erano stati 10.407 e i morti 261.

Oggi il tasso di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%), quando, con 81.285 tamponi, i contagi sono stati 10.407 e le vittime 261. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza coronavirus è ora di 2.047.696. Resta stabile il numero delle terapie intensive (2.580) mentre aumentano di 259 unità i ricoveri nei reparti covid. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono 7.798, dato che porta il totale a 1.394.011 da inizio epidemia. Le regioni dove la diffusione del virus è più alta sono il Veneto con 3.337 nuovi casi, l’Emilia-Romagna con 1.283 e il Lazio con 977.

I casi Regione per Regione Lombardia 471.955: +466 casi, +0,1% (ieri +1.606) con 4.901 tamponi

Veneto 240.652: +3.337 casi, +1,4% (ieri +2.523) con 12.851 tamponi

Piemonte 194.262: +470 casi, +0,2% (ieri +417) con 3.302 tamponi

Campania 186.131: +310 casi, +0,2% (ieri +539) con 3.382 tamponi

Emilia-Romagna 166.327: +1.283 casi, +0,8% (ieri +1.756) con 6.066 tamponi

Lazio 157.767: +977 casi, +0,6% (ieri +1.123) con 9.815 tamponi

Toscana 118.784: +227 casi, +0,2% (ieri +402) con 3.502 tamponi

Sicilia 89.616: +682 casi, +0,8% (ieri +337) con 5.630 tamponi

Puglia 86.439: +221 casi, +0,3% (ieri +544) con 1.748 tamponi

Liguria 59.104: +99 casi, +0,2% (ieri +34) con 1.183 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 47.667: +144 casi, +0,3% (ieri +224) con 1.287 tamponi

Marche 39.697: +181 casi, +0,5% (ieri +206) con 1.173 tamponi

Abruzzo 34.496: +25 casi, +0,1% (ieri +34) con 334 tamponi

Sardegna 30.145: +96 casi, +0,3% (ieri +173) con 1.160 tamponi

P. A. Bolzano 28.803: +57 casi , +0,2% (ieri +24 con i dati forniti oggi) con 790 tamponi

Umbria 28.064: +36 casi, +0,1% (ieri +51) con 885 tamponi

Calabria 22.694: +179 casi, +0,8% (ieri +237) con 805 tamponi

P. A. Trento 21.049: +86 casi, +0,4% (ieri +124) con 586 tamponi

Basilicata 10.481: +9 casi, +0,1% (ieri +25) con 63 tamponi

Valle d’Aosta 7.181: +27 casi, +0,4% (ieri +24) con 365 tamponi

Molise 6.382: +1 caso, +0,02% (ieri +28) con 51 tamponi Leggi anche: Covid-19, sono 4 milioni le persone nel mondo già vaccinate. Lo scenario per Paese I decessi Regione per Regione Lombardia 24.867: +49 decessi (ieri +36)

Veneto 6.038: +52 decessi (ieri +33)

Piemonte 7.784: +17 decessi (ieri +12)

Campania 2.686: +8 decessi (ieri +8)

Emilia-Romagna 7.493: +69 decessi (ieri +24)

Lazio 3.529: +16 decessi (ieri +24)

Toscana 3.588: +8 decessi (ieri +22)

Sicilia 2.298: +15 decessi (ieri +27)

Puglia 2.347: +12 decessi (ieri +25)

Liguria 2.846: +2 decessi (ieri +2)

Friuli-Venezia Giulia 11.564: +15 decessi (ieri +15)

Marche 1.527: +5 decessi (ieri +6)

Abruzzo 1.173: +6 decessi (ieri +5)

Sardegna 710: +6 decessi (ieri +3)

P. A. Bolzano 720: +2 decessi (ieri +7 con i dati forniti oggi)

Umbria 604: +3 decessi (ieri +4)

Calabria 451: +4 decessi (ieri +6)

P. A. Trento 902: +5 decessi (ieri +5)

Basilicata 242: +1 decesso (ieri +1)

Valle d’Aosta 374: +2 decessi (ieri +1)

Molise 182: +1 decesso (ieri +2)

