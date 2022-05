Covid-19, 42.249 nuovi casi e 115 i decessi nelle ultime 24 ore

Sono 42.249 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 56.015) e 115 i decessi (ieri 158) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 16.915.301 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 164.846. Sono in tutto 15.709.259 le persone guarite o dimesse e 84.344 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 76.824).

Gli attuali positivi sono complessivamente 1.041.196, pari a -41.776 rispetto a ieri (-20.783 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 294.611, ovvero 76.610 in meno rispetto ai 371.221 di ieri. Il tasso di positività, ieri pari al 15,1%, oggi scende al 14,3%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione delle terapie intensive (-20, per un totale di 338) e dei ricoveri ordinari (-167, per un totale di 8.412). La regione con più contagi è la Lombardia (6.157). Seguono la Campania (4.356), il Veneto (4.141), l’Emilia Romagna (3.892) e il Lazio (3.859).

