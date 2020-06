Gelmini: follia riapertura scuole 23 settembre per election day

E’ una “follia” pensare di riaprire le scuole il 23 settembre a causa dell’election day. Lo dice la capogruppo di Fi alla Camera Mariastella Gelmini. “Come avevamo previsto la forzatura di indicare l`election day nella data del 20 e 21 settembre, rischia di provocare gravi problemi alla riapertura dell`anno scolastico. È una follia anche solo immaginare di spostare l`avvio delle lezioni al 23 settembre e costringere alcune scuole – per i successivi ballottaggi – a richiudere dopo appena 10 giorni”.

Aggiunge la Gelmini: “È per questo che ho presentato un ordine del giorno al decreto elezioni, che è ovviamente stato respinto dalla maggioranza, per invitare il governo a valutare la possibilità di utilizzare una soluzione alternativa alle scuole per le elezioni. Non è obbligatorio votare nei plessi scolastici: in molti Paesi del mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, si utilizzano altre strutture, sia pubbliche che private. Propendere per una scelta del genere dimostrerebbe che, per una volta, la politica mette al primo posto la formazione dei nostri ragazzi”.

