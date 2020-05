Il nuovo Calendario Uci, Giro d’Italia dal 3 al 25 ottobre

L`Unione Ciclistica Internazionale ha diramato il nuovo calendario provvisorio elaborato in seguito all`emergenza sanitaria Coronavirus, che ha portato allo stravolgimento di tutte le manifestazioni. Il Giro d`Italia è previsto dal 3 al 25 ottobre, e 5 giorni prima della conclusione della corsa rosa è previsto il via della Vuelta. Da notare che, con questo calendario, il clou della stagione sarebbe il mese di ottobre, con la maggior parte delle classiche monumento inserite in calendario, tra le quali anche la Parigi-Roubaix. La stagione World Tour prenderà il via l`1 agosto con la Strade Bianche, che anticiperà di una settimana la Milano-Sanremo. Di seguito l`elenco delle gare.

1 Agosto: Strade Bianche (Italia) 5-9 Agosto: Tour de Pologne (Polonia) 8 Agosto: Milano-Sanremo (Italia) 12-16 Agosto: Critérium du Dauphiné (Francia) 16 Agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Gran Bretagna) 25 Agosto: Bretagne Classic – Ouest-France (Francia) 29 Agosto-20 Settembre: Tour de France (Francia) 7-14 Settembre: Tirreno-Adriatico (Italia) 11 Settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada) 13 Settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada) 29 Settembre-3 Ottobre: BinckBank Tour (Paesi Bassi, Belgio) 30 Settembre: La Flèche Wallonne (Belgio) 3-25 Ottobre: Giro d`Italia (Italia) 4 Ottobre: Liège-Bastogne-Liège (Belgio) 10 Ottobre: Amstel Gold Race (Paesi Bassi) 11 Ottobre: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgio) 14 Ottobre: A Travers la Flandre (Belgio) 15-20 Ottobre: Gree – Tour of Guangxi (Cina) 18 Ottobre: Tour des Flandres (Belgio) 20 Ottobre-8 Novembre: Vuelta Ciclista a España (Spagna) 21 Ottobre: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgio) 25 Ottobre: Paris-Roubaix (Francia) 31 Ottobre: Il Lombardia (Italia).

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it