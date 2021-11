In Sicilia al via corso di formazione per 80 guide vulcanologiche

3 novembre 2021 redazione di

Un corso di formazione per 80 guide vulcanologiche in Sicilia. Con decreto dell’assessore al Turismo, sport e spettacolo, Manlio Messina, è stato pubblicato l’avviso per la selezione e la formazione di queste figure professionali. Un provvedimento atteso da anni, che mira a migliorare e a rendere più sicura e completa l’offerta turistica siciliana. A settembre, a seguito delle dimissioni del direttivo del Collegio delle guide alpine e vulcanologiche della Regione Siciliana, era stato nominato Alberto Cardillo come commissario straordinario, con i compiti di gestione ordinaria del collegio e predisposizione degli atti necessari per la selezione delle nuove guide. Segui ilfogliettone.it su facebook © RIPRODUZIONE RISERVATA Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it Leggi anche: Bonomi (Confindustria): RdC? Miliardi buttati, si dà calcio a lattina