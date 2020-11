Mafia, Tar del Lazio restituisce scorta a ex pm Ingroia

L'ex pm, Antonio Ingroia

Il Tar del Lazio ha ordinato che venga ripristinata all’ex Pm Antonio Ingroia la scorta che gli era stata tolta due anni fa. Nella motivazione i Giudici del Tar hanno riconosciuto la perdurante esposizione al rischio di chi – come Ingroia – ha ricoperto un ruolo in prima linea nella lotta alla mafia prima come PM per 25 anni in magistratura e oggi come avvocato da circa 10 anni, occupandosi in entrambi i ruoli delle inchieste antimafia più delicate e scottanti della storia giudiziaria del Paese.

In particolare, i Giudici, a dimostrazione della continuità e coerenza dell`attività del dott. Antonio Ingroia, prima da magistrato e poi da avvocato, puntano l`attenzione sullo scontro avvenuto recentemente fra Ingroia e il boss mafioso Giuseppe Graviano nell`aula bunker di Reggio Calabria durante il processo in Corte d`Assise, dove Ingroia è difensore di parte civile dei familiari dei Carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo uccisi dalla mafia, e Graviano è stato prima imputato e poi condannato all`ergastolo per quel duplice omicidio. “Giustizia è fatta. E` il riconoscimento – commenta Ingroia – del lavoro che ho svolto e svolgo, da più di 30 anni ormai, contro i poteri criminali di ogni tipo, e dei rischi che ho corso e corro tuttora”.

