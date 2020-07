Mike Jagger sulle orme di Sting, vuole trasferirsi in Toscana

Mike Jagger sulle orme di Sting. L’artista, 77 anni il prossimo 26 luglio, avrebbe scelto di trasferirsi in Toscana, a Castagneto Carducci, innamorato della Bolgheri cantata dal poeta. Secondo Il Tirreno Jagger seminascosto da cappellone e occhiali scuri, era a spasso per le vie del paese con compagna e amici. Il rocker inglese è ospite del conte Manfredi della Gherardesca nel casale di Montepergoli di Sopra.

I due si conoscono da quando l`italiano aveva sposato la figlia di Rupert Ludwig Ferdinand zu Loewenstein Scharfeneck, già celebrato manager della band. Jagger inoltre ha un debole per i vini della zona, a partire dal Sassicaia. Jagger resterà almeno quattro mesi in Toscana, ma la sua presenza potrebbe diventare fissa: “Mick è innamorato di questa regione e di Castagneto Carducci in particolare”, ha detto al Corriere un amico che vuole restare anonimo. “E, dopo le polemiche con il presidente Trump, ha deciso di cambiare aria”. I Rolling Stones infatti hanno proibito a The Donald di usare la loro musica durante i suoi comizi. E la notizia che ha provocato un polverone negli States, dove Mick vive.

