Notte ricercatori, le iniziative messe in campo dal Cnr

Anche quest’anno il Consiglio nazionale delle ricerche è tra i protagonisti della Notte Europea dei Ricercatori che avrà il suo culmine il 30 settembre. L’iniziativa è promossa dalla Commissione Europea con lo scopo di diffondere la cultura scientifica per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. L’occasione è anche quella di stimolare i ragazzi verso le carriere scientifiche e le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che giocano un ruolo fondamentale nel generare innovazione e inclusività.

“La Notte europea dei ricercatori è una importante occasione per stimolare e rafforzare il rapporto di fiducia tra mondo scientifico e opinione pubblica, per sensibilizzare la collettività verso l’importanza dell’innovazione e della ricerca per il benessere delle persone e dell’ambiente. Le numerose iniziative che il Consiglio nazionale delle ricerche propone per la Notte, grazie anche alle sue sedi diffuse su tutto il territorio nazionale, – dichiara Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr – confermano l’impegno del nostro Ente sul piano della divulgazione, oltre che della produzione di conoscenza. Per far scoprire, soprattutto alle nuove generazioni, il fascino del lavoro del ricercatore che, con il rigore del metodo scientifico, contribuisce a realizzare importanti avanzamenti”.

Il programma, che si estende anche nei giorni successivi, prevede esperimenti, mostre, visite guidate, seminari, conferenze, dibattiti, laboratori e spettacoli anche per i più piccoli, organizzati a Torino, Como, Genova, Pavia, Trieste, Venezia, Parma, Bologna, Modena, Firenze, Calenzano (FI), Pisa, Livorno, Ancona, Roma, L’Aquila, Napoli, Castellammare di Stabia, Bari, Lecce, Potenza, Moliterno (PZ), Marsico Nuovo (PZ), Satriano di Lucania (PZ), Tito (PZ), Rende (CS), Lamezia Terme (CZ), Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Catania. I temi trattati dai ricercatori Cnr, sia in presenza sia da remoto, toccano numerosi ambiti di indagine scientifica: dalla sostenibilità marina a quella urbana, dalle tecnologie per la salute all’agricoltura biologica, fino alle nanotecnologie, ai cambiamenti climatici e agli alimenti del futuro. Tutti gli eventi organizzati e promossi dall’Ente sono consultabili all’indirizzo www.cnr.it

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA