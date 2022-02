Positivo al Covid-19 va in ufficio: sospeso il Dg dell’Arpa Basilicata

Scatta la sospensione dalle funzioni per Antonio Tisci, il direttore generale dell’Arpa della Basilicata denunciato dai carabinieri del Nas per essersi presentato in ufficio positivo al Covid. Il provvedimento è stato adottato dal presidente della Regione Vito Nardi alla luce delle “gravi e reiterate violazioni” contestate all’alto funzionario.

“La dirigenza dell’Arpab è assunta dall’attuale Direttore tecnico scientifico facente funzioni, Achille Palma, come previsto dalle legge regionale 1/2020”, riferisce la Regione Basilicata in una nota precisando che Tisci avrà a sua disposizione “15 giorni” da oggi per “presentare le sue eventuali controdeduzioni”.

