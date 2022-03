Resta alta l’attenzione sul bollettino Covid-19

Resta alta l’attenzione sul bollettino Covid che oggi registra poco meno di 80mila nuovi casi in Italia, in calo rispetto a ieri, quando si sono sfiorati i 100mila contagi al coronavirus in 24 ore. In ogni caso si tratta di un numero cospicuo: incoraggiante il tasso di positività che si mantiene sostanzialmente stabile, in lieve flessione. Osservati speciali sono gli ospedali: si segnala anche oggi un aumento dei ricoveri anche se più contenuto rispetto a ieri. La buona notizia è che, a ora, il rialzo non intacca le terapie intensive, dove invece il numero di pazienti Covid è in calo, negli ultimi 7 giorni, del 3,4%, anche se la discesa rispetto a due settimane fa rallenta.

Il bollettino

Sono 77.621 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 99.457) e 170 i decessi (ieri 177) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 14.567.990 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 159.224. Sono in tutto 13.125.950 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi sono 1.282.816. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 524.899 (ieri 660.708). Il tasso di positività, ieri al 15%, oggi è il lieve calo e si attesta al 14,8%. Sul fronte del sistema sanitario i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 481, ovvero 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. Sono invece 9.871 (ieri 9.740), ovvero 131 in più rispetto a ieri, i pazienti ricoverati nei reparti ordinari. Con 9.479 contagi la Lombardia è la regione con il maggior numero di casi odierni. Seguono il Lazio (+8.957), la Campania (+8.469), il Veneto (+7.874) e la Puglia (+7.683).

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA