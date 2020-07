Salvini: inchieste lombarde vera vergogna, su Zingaretti nulla

“È una vera vergogna. Oggi magistrati e giornalisti mettono nel mirino il Policlinico San Matteo di Pavia che è una delle eccellenze mondiali della sanità. Prima di farlo magistrati e giornalisti dovrebbero sciacquarsi la bocca, quantomeno studiare”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista al Giornale, in merito alle vicende giudiziarie che coinvolgono la Lega e la sanità lombarda. E sul caso Fontana dice: “vogliamo parlare di un’inchiesta su una donazione? Vogliamo parlare dei trentacinque milioni che la Regione Lazio ha speso per mascherine mai arrivate? Su Zingaretti non c`è uno straccio di inchiesta, chissà perché”.

“Studiate il caso Palamara e capirete come funziona la giustizia in questo Paese – ha sottolineato – la riforma della magistratura è una delle emergenze di questo paese. Attaccare la Lombardia significa attaccare l’Italia, la Lombardia è un modello a livello mondiale. Il modello di sanità lombarda lo studiano gli Stati Uniti, Israele e la Germania. Non saranno tre pennivendoli e tre magistrati in cerca di fama a infangare uno dei fiori all’occhiello dell’Italia. Quando se la prendono con me è della serie ma chi se ne frega – ha proseguito Salvini – Ma quando per attaccare la Lega attaccano undici milioni di lombardi allora non ci sto”.

